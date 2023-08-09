Пырнула в живот… себя: женщина странным образом решила проучить любимого в ЕАО

Женщина ранила себя ножом, чтобы отомстить сожителю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Странный способ мести любимому выбрала 46-летняя жительница Биробиджана. Казалось бы, идеальный план обернулся полным провалом. Женщина не только подвергла свою жизнь опасности, но и попала на деньги.

САМА СЕБЕ ВРАГ

46-летняя Мария* поступила в больницу с резаной раной живота в сентябре прошлого года. В тот же день женщина написала заявление в полицию о нападении, обвинив в этом своего сожителя Михаила*. Правоохранители начали проверку, но в деле было много несостыковок. Чем больше они узнавали деталей, тем отчетливей понимали, что их водят за нос. Как оказалось, подозрения были не пустыми.

Позже Мария призналась, что соврала полиции. Она так отчаянно хотела проучить возлюбленного, что решилась ударить себя ножом в живот. Поводом для этого стала ссора. Сначала мужчина несколько дней не ночевал дома, а после во время застолья они поругались. Михаил вышел на улицу, чтобы немного остыть. Мария воспользовалась моментом и поранила себя.

РАСПЛАТА ЗА ЛОЖЬ

Когда правда вскрылась, на Марию завели дело за ложный донос. Женщина знала, что такой поступок влечет за собой серьезные последствия. Ее предупредили об этом еще в момент подачи заявления в полицию, но она решила стоять на своем.

- Сотрудники правоохранительных органов были введены в заблуждение, потратили время и ресурсы на расследование преступления, которое не совершалось. В квартиру к предполагаемой потерпевшей выезжала следственно-оперативная группа, эксперт, проводились следственные действия. На отработку сообщения о преступлении специалисты в общем потратили почти четыре часа, - рассказали в Биробиджанском районном суде ЕАО.

То, что женщина соврала, подтверждали показания свидетелей и ее сожителя. Кроме того, были собраны материалы по делу, которые опровергали ее слова. Доказательства передали в суд, который признал Марию виновной.

При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства. Женщина признала свою вину, раскаялась в своем поступке. Кроме того, она воспитывает малолетнего ребенка. С учетом этого суд назначил ей наказание в виде 160 часов обязательных работ. Кроме того, она должна будет возместить 3001 рубль МО МВД России «Биробиджанский» и еще 1409 рублей УМВД России по ЕАО.

*Все имена изменены

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