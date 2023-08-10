Сергей Кравчук: «Увеличим фонд поддержки ТОС до 20 миллионов рублей»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае сложилась максимально выгодная и удобная для жителей ситуация, когда муниципальные и региональные власти работают в режиме одной команды, делясь друг с другом ресурсами и объединяясь для реализации флагманских проектов и инициатив. Так, в запущенную Михаилом Дегтяревым работу по созданию и поддержке территориальных общественных самоуправлений (ТОС) активно вовлечены городские власти и лично мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Помимо участия в реализации краевой программы, город в усиление этой работы инициировал свои программы и меры поддержки активистов ТОС, что позволило всего за три года достичь впечатляющего результата, став лидером в регионе. Накануне в Хабаровске прошел третий съезд ТОС Хабаровского края.

В Хабаровском крае более 1,4 тысячи ТОС Фото: Администрация Хабаровска

- В Хабаровском крае более 1,4 тысячи ТОС. Это лучший показатель по всему Дальнему Востоку и один из лучших по России. А наш лидер в регионе - Хабаровск. В объединения входит более четверти миллиона наших жителей. Мы ежегодно увеличиваем фонд краевой поддержки проектов ТОС. На следующий год в бюджете запланировано 310 миллионов рублей. По моему поручению институт ТОС включен во флагманский проект «Край комфортного проживания». Благодаря этому финансирование к 2026 году мы доведем до полумиллиарда рублей, - сказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Глава региона также отметил, что из-за роста популярности ТОС есть необходимость в создании обучающего курса. Школа начала работать в рамках съезда. Кроме того, 9 августа стартовал сбор заявок на краевой конкурс ТОС 2024. Продлится прием заявок до 20 октября.

К слову, получить поддержку активные хабаровчане могут и на городском конкурсе. Для этого в городе действует программа «Развитие гражданского общества в городском округе Хабаровск», рассчитанная на 2021-2025 годы. Главное мероприятие программы - конкурс социально значимых инициатив среди ТОС. На поддержку ежегодно выделяется финансирование в размере 10 миллионов рублей. Инициатором конкурса является мэр Хабаровска Сергей Кравчук. По поручению градоначальника в следующем году фонд увеличат на 10 миллионов рублей.

На съезде прошло награждение Фото: Администрация Хабаровска

- За последние три года Хабаровск поднялся с последнего на первое место по количеству ТОС в крае. Увеличение числа объединений происходит каждый месяц. Благодаря нашему эффективному механизму и поддержке Михаила Дегтярева в Хабаровске действует 277 ТОС. Уже более 53 тысяч человек вовлечены в работу ТОС. Уверен, это не предел, а только начало развития ТОС в Хабаровске, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

После выступления Сергей Анатольевич вручил памятные знаки и денежные премии призерам смотра-конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление». Конкурс впервые проводили в Хабаровске, при этом отличились активисты каждого района Хабаровска. Всего победителями стали 15 ТОС.