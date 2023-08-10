Штормовое предупреждение в Хабаровском крае будет действовать четыре дня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дождь в Хабаровске 10 августа - предвестник грядущего тайфуна KHANUN. Осадки обрушились не только на столицу региона, но и на все южные и часть центральных районов. Штормовое предупреждение в Хабаровском крае будет действовать четыре дня.

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 10-13 АВГУСТА

По уточненному прогнозу в Хабаровском крае 10-13 августа, непогода будет бушевать в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском, Хабаровском районах. Здесь пройдут дожди. Местами синоптики ожидают ливни.

Тайфун в Хабаровске 11 августа начнет еще больше влиять на погоду. С этого дня в городе и еще в трех районах края (Бикинский, Вяземский, имени Лазо) зарядят кратковременные дожди и сильные ливни.

Влияние тайфуна в Хабаровске 12-13 августа будет максимальным. Вместе с краевой столицей под натиск стихии попадут Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Хабаровский и Верхнебуреинский районы.

- Ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, сильные ливни, грозы. При грозах шквалистые усиления ветра порывами до 15-20 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

ТАЙФУН В ХАБАРОВСКЕ 10-13 АВГУСТА 2023

По шкале Бофорта такая скорость ветра предполагает надлом сучьев деревьев. Против порывов идти будет очень трудно. Мощные ливни могут подтопить дороги и улицы, особенно те, которые находятся в низинах.

Есть вероятность, что из берегов могут выйти малые реки. В связи с этим в Вяземский и имени Лазо районы направлены две группы спасателей. Они будут мониторить паводковую обстановку и помогут местным жителям в случае ЧП.

Дожди в Хабаровске 10-13 августа пойдут на спад лишь на следующей неделе. Прогноз еще будет уточняться.

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