«Заметил девочек в магазине и гнался до самого дома»: в Хабаровске полиция ищет онаниста

Мужчина преследовал школьниц в Хабаровске Фото: скриншот из видео

Камеры наблюдения в магазине сняли, как один из посетителей онанировал посреди торгового зала. Извращенец тайком следил за школьницами из-за стеллажа с напитками, делая вид, что выбирает товар. Когда девочки заметили подозрительного человека, они попытались убежать от него, но мужчина не собирался просто так их отпускать.

Случай произошел в магазине на улице ДОС в Железнодорожном районе. Ничем не примечательный мужчина зашел под видом покупателя и ходил по торговому залу, пока не заметил трех школьниц. Девочки лет 12-13 стояли у одного из стеллажей и что-то увлеченно обсуждали.

Извращенец пристроился в нескольких метрах от подростков и несколько минут не выпускал руку из штанов, наблюдая за школьницами. Потом девочки, то ли заметив мужчину, то ли закончив разговор, прошли к выходу. Подождав несколько секунд, онанист двинулся за ними.

Уже на улице подростки убедились, что подозрительный тип явно следует за ними. Они испугались и побежали домой. Но мужчина не отставал. Он гнался за девочками до самого дома. Дети сразу рассказали о произошедшем взрослым, которых история повергла в шок.

- Родители подали заявление в правоохранительные органы. Инспекторы отдела полиции №5 сейчас проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам будут приняты решения в соответствии с законодательством, - рассказала «КП» - Хабаровск» представитель пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева.

Так как сейчас проходит проверка, подробностями правоохранители пока не делятся. Известно только, что личность мужчины еще не установлена.

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