Без лица и имени: обезображенный труп неизвестного мужчины нашли на набережной в Николаевске

Судя по опубликованным очевидцами кадрам, у трупа нет лица и кожи на голове. Фото: t.me/nikolaevskonamur Фото: Социальные сети

Небольшой город Николаевск-на-Амуре на севере края обсуждает шокирующую находку. 10 августа в реке обнаружен труп неизвестного. Судя по виду, тело пролежало в воде не один день. По данному факту проводится проверка.

Труп неизвестного мужчины был найден на берегу возле набережной. Здесь идет подготовка территории к строительству объекта - рабочие спиливают деревья. К одному из них и прибило тело.

Труп неизвестного мужчины был найден на берегу возле набережной. Фото: t.me/nikolaevskonamur Фото: Социальные сети

Судя по опубликованным очевидцами кадрам, у трупа нет лица и кожи на голове. Также, по предварительным данным, у умершего отсутствуют руки. Само тело пожелтело и покрыто пятнами. По некоторым данным, оно пролежало в воде не менее полугода. На мужчине есть черная одежда и носки.

- На теле мужчины нет признаков насильственной смерти. По данному факту проводится процессуальная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по региону.

По данному факту проводится проверка. Фото: t.me/nikolaevskonamur Фото: Социальные сети

Следователям предстоит установить личность мужчины и выяснить все обстоятельства случившегося. Также необходимо будет понять, сколько труп пролежал в воде и почему нет некоторых частей тела. Сотрудники будут искать умершего в том числе среди пропавших без вести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выбросили обезглавленный труп в ручей: стали известны подробности громкого дела об убийстве в Хабаровске

Подозреваемых в обезглавливании человека отправили в СИЗО в Хабаровске (подробнее)

Тело лежало среди гор мусора: мертвую женщину нашли в заброшке Биробиджана

Труп женщины нашли в заброшенной школе в Биробиджане (подробнее)