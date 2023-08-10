Сергей Кравчук: «Хехцир будет готов принимать гостей в этом зимнем сезоне» Фото: Администрация Хабаровска

Хехцир - один из флагманских проектов развития туристического потенциала всего Хабаровского края. В связи с этим неудивительно то внимание, которое уделяют масштабной стройке и краевые, и городские власти. Сегодня ход строительства объектов проинспектировали губернатор Михаил Дегтярев и мэр Хабаровска Сергей Кравчук, на месте обсудили со строителями их планы. Такая погруженность руководства края и города в вопросы строительства горнолыжного курорта внушает уверенность, что важный объект будет сдан в срок, а все заявленные при его обсуждении параметры будут соблюдены.

Располагается будущий горнолыжный комплекс в пригороде Хабаровска, что будет удобно не только для самих хабаровчан, но и для гостей региона. Добраться до места можно прямиком из аэропорта, воспользовавшись, например, новой современной скоростной трассой «Обход Хабаровска».

Запуск первого этапа объекта запланирован уже на декабрь 2023 года. Сейчас там завершаются основные строительно-монтажные работы, в том числе пусконакладка кресельной дороги.

- На данный момент смонтированы опоры подъемников. Трасса фактически готова. Заканчиваются работы по укладке труб оснежения на склонах. Горнолыжный комплекс «Хехцир» станет прекрасной зоной для активного отдыха горожан и гостей краевой столицы. Мы проводим работу по его созданию совместно с правительством Хабаровского края. В дальнейшем он станет круглогодичным спортивным и курортным центром, который будет привлекать туристов со всей России и из других стран, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

А еще пять-шесть лет назад мало кто мог поверить, что у горнолыжной базы «Спартак» будет вторая жизнь. Настолько удручающим было ее состояние. Экстремалы и любители зимних видов спорта штурмовали городские и краевые власти требованиями и петициями, а база продолжала ветшать. Все изменилось буквально в 2021 году, когда на объекте начались строительные работы. Примерно тогда же «Спартак» превратился в горнолыжный курорт «Хехцир», а окончания его строительства с нетерпением ждут спортсмены со всего Дальнего Востока.

Чтобы ожидания экстремалов не затянулись, и объект начал принимать гостей в оговоренный срок, за ходом работ жестко следят губернатор региона и мэр Хабаровска. Буквально каждый месяц главы региона и города устраивают проверки на стройплощадке. И это, надо сказать, дает свои результаты. Сейчас работы практически завершены, остались последние штрихи.

Сергей Кравчук: «Хехцир будет готов принимать гостей в этом зимнем сезоне» Фото: Администрация Хабаровска

- Горнолыжный комплекс «Хехцир» - это большой проект, который на сегодняшний день выполняется силами города. Большая часть земли вокруг - 340 гектаров - это уже краевая собственность, готовая к выводу под застройку и освоение. Мы приняли решение включить объект как флагманскую инициативу в единую стратегию развития Хабаровского края, - рассказал Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Уже сейчас в создание современного горнолыжного курорта вложено более миллиарда рублей. К слову, стоимость всего проекта - 17 миллиардов рублей.