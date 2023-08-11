ТОС – это выход: о реализации проекта рассказала победительница конкурса ТОС в Хабаровском крае Фото: Администрация Хабаровска

Развивать ТОС - одно из предвыборных обещаний губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. И сейчас, оглядываясь назад почти на два года, прошедших с момента выборов, можно твердо сказать, что губернатор держит свое слово. В первую очередь тема развития ТОС закреплена в народной стратегии развития Хабаровского края и находится на постоянном контроле главы региона. Как итог - за эти несколько лет количество ТОС выросло в разы, они охватили все крупные города и районы края. Яркий пример - Хабаровск, где еще в 2020 году не было ни одного ТОС, а теперь ими охвачено свыше 53 тысяч человек. И это прямая заслуга губернатора и главы города Сергея Кравчука, который активно влился в инициированную краевыми властями работу.

Отличным примером работы ТОС в Хабаровске являются реальные примеры решения проблем на территориях. Одним из таковых можно назвать случай Ксении Якутиной, проживающей в Железнодорожном районе Хабаровска. В этом году ТОС Ксении получило первое место в конкурсе на лучшее ТОС. К слову, активисты этого самоуправления уже трижды побеждали в конкурсах грантов ТОС, благодаря чему им удалось благоустроить близлежащую к домам территорию.

- У нас домам по 40 лет, и они небольшие - двухподъездные и двухэтажные. Площадь жилая маленькая, соответственно, и сборы небольшие. Но проблем хватает. Поэтому в основном все накопления идут на поддержку ремонта в доме. На благоустройство территории вокруг денег уже не остается, и поэтому для нас программа ТОС - выход. У нас есть проблема, например, с подъездными путями к подъездам. Проект по этому вопросу мы готовим на следующий конкурс. А в этом году мы делаем по ТОС контейнерную площадку для ТКО. До этого не было возможности эту зону облагородить. Кроме того, не могли поставить детскую площадку, но благодаря ТОС это удалось осуществить. Для нас гранты и конкурсы ТОС - это возможность благоустроить нашу территорию, сделать ее еще более удобной и комфортной. Поэтому мы эти шансы используем, участвуем, и уже три раза нам повезло. Мы не планируем останавливаться, потому что все больше людей подключается к нашему делу, помогает в реализации, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ксения Якутина.

Вне зависимости от того, какие проблемы есть, их можно решить. Это доказывают участники ТОС ежегодно. А чтобы попытки были успешными, в регионе создали «Школу ТОС», в рамках которой каждый желающий создать ТОС может получить необходимые знания.

- Начать сложно, потому что это что-то новое. Я сомневаюсь, что люди, которые начинают ТОС и создают проекты, когда-то с этим сталкивались. Ведь в конкурсах участвуют обычные активные жители. Поэтому школа ТОС, она, конечно, нужна. Например, когда я только начинала, у меня был миллион вопросов, и большое спасибо специалистам администрации города и правительства края, которые курируют программу ТОС. Они всегда мне помогали, выслушивали, отвечали на мои вопросы. Поэтому появление школы ТОС - это очень хорошая и нужная инициатива, - добавила Ксения.