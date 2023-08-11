К Хабаровскому краю поднимается тайфун «Ханун» Фото: Михаил ФРОЛОВ

К Хабаровскому краю поднимается тайфун «Ханун». Точнее сказать, то, что от него осталось. За свое путешествие по Японии и Китаю стихия потеряла былую мощь. Но это не помешает непогоде обрушить на регион мощные дожди и ветер.

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- Остатки тайфуна активизируют фронтальные разделы, которые будут находиться над регионом. Соответственно, пройдут осадки. 12 и 13 августа сохраняется штормовое предупреждение, - сообщила «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Тайфун «Ханун» в Хабаровске, на западе и юге края отметится в ночь с 11 на 12 августа. Непогода принесет с собой грозы, дожди, местами очень сильные. Ветер усилится до 10-15 метров в секунду. Осадки будут лить 12 и 13 августа, 14 числа - пойдут на спад. Вероятны местами сильные дожди на западе края.

Что касается температур воздуха, то ночные составят +15+22 градуса, на севере - около +11+16 градусов. Днем столбики термометров покажут +22+27 градусов. На севере воздух прогреется до +20+25 градусов.

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На Хабаровск дождь обрушится в ночь с 11 на 12 августа. Осадки, по прогнозам синоптиков, будут идти весь день, их интенсивность уменьшится лишь к вечеру. 13 августа в краевой столице также возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду.

Температуры в Хабаровске 12-13 августа будут достаточно высокими. В субботу днем будет около +23+25 градусов. В воскресенье столбики термометров поднимутся до +26+28 градусов.