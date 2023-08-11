Схватил за шею и выстрелил: житель Хабаровска с пистолетом в руке до ужаса напугал подростков

Мужчина дважды выстрелил в воздух над головами подростков Фото: Скриншот с видео

В Хабаровске 39-летний мужчина задержан по подозрению в нападении на подростков 28 июля. Игорь* хватал мальчиков за горло и кидал в них камнями. Хабаровчанин стал фигурантом уголовного дела.

Все происходило во дворе на Юнгов, 12. Мужчина ругался с соседом, в этот момент рядом бегали двое подростков 11 и 13 лет. Парни подошли к спорящим спросить, что случилось. Игорь стал крыть мальчишек матом и кричать, чтобы они ушли.

Упрямые подростки, похоже, не ушли далеко, что бесило Игоря. Он начал бросаться в мальчишек камнями, попал одному в висок. Затем смог поймать другого парня и схватил его за горло. Взрослых в этот момент рядом не было - сосед куда-то благополучно смылся.

Кульминацией конфликта Игоря с подростками стала стрельба. Мужчина достал пистолет, сначала навел на перепуганных мальчишек. Затем дважды выстрелил в воздух над их головами. Парни убежали и рассказали о случившемся родителям. Те пошли в правоохранительные органы.

Игоря задержали, уголовное дело было заведено по статье «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Мужчину отправили под стражу. Свою вину он признал и раскаялся.

- Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Индустриального района, - добавила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Максимальное наказание - до семи лет колонии.

*Имя изменено

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