Сергей Кравчук: «Для нас не существует второстепенных районов или улиц - они все заслуживают внимания» Фото: Администрация Хабаровска

Проблемы жителей частного сектора не всегда находятся в фокусе внимания руководителей муниципалитетов. В Хабаровске же ситуация противоположная. Сергей Кравчук наравне с остальным городом уделяет внимание решению проблем частного сектора, а работа здесь ведется без остановки. Речь идет и о новых дорогах, и о высокоскоростном интернете, и о питьевой воде - всех тех направлениях, по которым ведется работа во всем Хабаровске.

Так, накануне Сергей Кравчук проверил ход строительства водопроводной сети в частном секторе от улиц Шелеста до Передовой и от Безымянной до Северной. Работы идут по федеральной программе «Чистая вода».

- Мы проводим трассу для обеспечения жителей этого микрорайона чистой питьевой водой. Для нас не существует второстепенных районов или улиц - они все главные и заслуживают внимания, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Градоначальник отметил, что в 2023 году по федеральной программе городу было выделено 35 миллионов рублей. Из них шесть миллионов - средства из муниципального бюджета, а остальное - краевые деньги.

- Чтобы увеличить финансирование и охватить большую часть улиц частного сектора, мы работаем в тесной связке с правительством Хабаровского края, - добавил Сергей Анатольевич.

Когда работы завершатся, водой гарантированного качества смогут пользоваться жители 87 домов. Кроме того, реализация проекта позволяет повысить возможность пожаротушения, что для частного сектора немаловажно.

- Проблема недостатка водоразборных колонок в районах с частным сектором существует не первый год. Но благодаря реализации проекта вода станет доступнее. Людям не придется идти до колонки, - рассказал Андрей Никонов, заместитель руководителя общественного совета по развитию Железнодорожного района.

Сергей Кравчук поручил завершить работы до 25 августа. К слову, сейчас в Хабаровске подключены к центральной системе водоснабжения более 2,5 тысячи домовладений. Каждый год этот показатель растет еще на 250-300 домов. На этом работы не закончатся.