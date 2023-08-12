Стали известны имена участников фестиваля «Рок над Амуром» Фото: коллектив "Эндорфины"

Стали известны участники фестиваля «Рок над Амуром», который пройдет в Хабаровске уже 26 августа. В этом году на сцене возле арены «Ерофей» выступят пять известных исполнителей. К ним присоединятся еще пять участников, которые будут бороться за возможность записать собственный мини-альбом.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ «РОК НАД АМУРОМ» В ХАБАРОВСКЕ 2023

Среди особых гостей фестиваля «Рок над Амуром» будут пять известных в России представителей «Тяжелого» музыкального жанра. Это Вячеслав Бутусов, группы «Пикник» и «МультFильмы». Также на сцен выйдут победители прошлых годов – группа «Дватцать», выигравшая в 2021-м, и коллектив «Сезон Dождей», ставший лучшим в 2022-м.

К известным исполнителям присоединяться пять молодых коллективов, отобранных по итогам конкурса.

- Оргкомитет фестиваля получил более 300 заявок, что в два раза больше, чем в прошлом году. Выбрать четверых финалистов оказалось трудной задачей, поэтому было принято решение, что в финал пройдут пять групп. А это означает, что Хабаровск услышит больше разнообразной музыки, – сказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

ОТОБРАННЫЕ УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «РОК НАД АМУРОМ» В ХАБАРОВСКЕ 2023

По итогам отбора были определены пять групп, которые примут участие в фестивале «Рок над Амуром» в 2023 году:

- «ПаПаРок» из Хабаровска;

- «Черты характера» из поселка Солнечный Хабаровского края;

- «Эндорфины» из Лесозаводска, Приморский край;

- Gor Ispir из Читы, Забайкальский край;

- «Озоновый слой» из Красноярского края.

Один из коллективов, победивший в конкурсе, получит возможность записать собственный мини-альбом (ЕР). Жителей и гостей Хабаровска приглашают на фестиваль, где каждый сможет погрузиться в атмосферу настоящего рока и драйва.

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