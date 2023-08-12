Мечта сбылась: Михаил Дегтярев исполнил желание мальчика, который хотел увидеть запуск ракеты

Губернатор Хабаровского края исполнил мечту мальчика из Комсомольска Фото: Вячеслав Реутов

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал исполнить мечту Никиты Присячева, вытянув карточку с его именем во время всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» в конце 2022 года. Мальчик из Комсомольска хотел увидеть запуск настоящей ракеты. Губернатор лично договорился со службами и ведомствами, организовал поездку, сопровождения. И вот 11 августа мечта юного комсомольчанина сбылась: он побывал на космодроме «Восточный», где состоялся запуск спутника «Луна-25».

Никита вместе с мамой и главой региона воочию наблюдали пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б». Мальчик также смог сделать фото с губернатором на память. А после Михаил Дегтярев еще раз поздравил парня во время торжественного митинга в честь успешного старта. В подарок мальчик также получил памятную медаль и набор космической еды.

- Благодаря вам – ракетчикам, конструкторам и строителям, вашим усилиям мы исполнили желание Никиты. Именно шар с его мечтой я снял под Новый год с «Елки желаний». А еще сегодня у него день рождения, Никите исполнилось 11 лет! Огромное вам спасибо! – сказал Михаил Дегтярев.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов также помог исполнить мечту Никиты. Губернатор познакомил их, а также представил мальчика научному руководителю миссии «Луна-25», академику Льву Зеленому.

Михаил Дегтярев стал одним из немногих губернаторов, кто верно уловил суть запущенной президентом акции «Елка желаний». Без его вмешательства воплотить в жизнь мечту Никиты было бы невозможно. Теперь у мальчика на всю жизнь останутся впечатления от подарка.

Отметим, в конце 2022 года Михаил Дегтярев решил исполнить желания шести ребят с ограниченными возможностями здоровья. Губернатор принял участие в акции «Елка желаний». Он выбрал три карточки во время прямой линии в Хабаровске и еще три в Кремле, где проходило заседание Госсовета Российской Федерации. Четыре подарка получили ребята из Хабаровского края, еще два – мальчишки 10 и трех лет, живущие на территории Донбасса. Дети хотели получить от губернатора домашний спорткомплекс, умную колонку и саксофон.

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