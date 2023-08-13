Афиширую свой возраст: биробиджанка рассказала Андрею Малахову о своих секретах красоты

57-летняя жительница ЕАО раскрыла секреты молодости на шоу у Андрея Малахова Фото: соцсети героини

В понедельник, 7 августа, у Андрея Малахова вышел очередной выпуск его шоу, на котором разбирали лайфхаки от жителей из разных уголков России. Кто-то показывал, как избавиться от вредителей в огороде, кто-то делился рецептами. А биробиджанка Наталья Шлеменкова поделилась секретами своей вечной молодости. Наталья занимается фитнесом, ведет свой блог в социальных сетях. Ей 57 лет, она уже трижды стала бабушкой, но до сих пор многие думают, что она сестра собственной дочери.

- Я никогда не скрываю, сколько мне лет. Наоборот, я это в своих соцсетях афиширую для того, чтобы девочки, девушки, женщины в любом возрасте могли заниматься собой, равняться, что-то брать для себя, мотивироваться. Вообще, я не спортивный человек, сразу скажу. Но все меня называют «фитнес-бабушкой». Хотя бабушка я только для своих внуков. На самом деле никаких секретов нет. Чтобы не стать теткой в кофте, я в 47 лет поняла, что мне нужно что-то делать, и я пошла в тренажерный зал, - рассказала зрителям Наталья Шлеменкова.

Ей 57 лет, она уже трижды стала бабушкой, но до сих пор многие думают, что она сестра собственной дочери Фото: соцсети героини

Затем в коротком ролике-знакомстве Наталья рассказала, как упрощает себе жизнь: например, использует вместо профинвентаря в домашних условиях бутылки с водой и обычную метлу, а в зале связывает коврик резинками для волос, чтобы он был аккуратно сложен, и слушает музыку во время пробежки, чтобы тренировка не стала скучной. Первый вариант как раз для тех, кто боится или стесняется ходить в тренажерку. В студии она показала еще один лайфхак. Она покрывает носки клеем из термопистолетом, чтобы они не скользили по поверхности пола. И даже продемонстрировала, что совет действительно работает.

В студии она показала еще один лайфхак Фото: скриншот

- Мама всегда собирала на себе взгляды и мужчин, и женщин. Они, когда видят женщину в возрасте и такую ухоженную, так прекрасно выглядящую, не могут пройти мимо. Мы привыкли к этому. Все думают, что мы сестры, никогда не верят, что это моя мама, - сказала дочь фитнес-бабушки Кристина Андреева.

Но самый главный секрет – это желание быть здоровой и жить активной жизнью.

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