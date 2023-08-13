Вытек антифриз и масло: комсомольский автобус с пассажирами заглох на трассе

Автобус заглох на трассе в Хабаровском крае Фото: прокуратура Хабаровского края

На трассе в Хабаровском крае днем 12 августа заглох автобус. Жители Комсомольска-на-Амуре пытались доехать до Хабаровска, но в итоге приехали туда гораздо позже назначенного срока. Транспортное средство встало около села Маяк Нанайского района, людям пришлось ждать помощи несколько часов на дороге в жару, в 121 километре от места назначения. Проехать они успели около 279 километров.

В социальных сетях пассажиры рассказали, что автобус отправился из города Юности ночью, задержавшись на час. Людям сказали, что у него сломалась дверь. А вообще ехали пассажире на транспорте «повышенной комфортности». Только слова были далеки от правды: багажные отсеки открыть не получилось, так что с чемоданами людям пришлось размещаться в салоне, что, естественно, неудобно, на окнах была заметна мелкая паутина из разбитого стекла, на дверях – грязь, а кресла и ремни безопасности не регулировались: они были сломаны. Проделать в таких условиях пришлось не ближний путь – около 400 километров.

Однако добраться до места вовремя они не смогли. По слова очевидцев, из автобуса вытек антифриз и масло. Кто-то опоздал в аэропорт.

Прокуратура Центрального района Хабаровска организовала проверку.

- Прокуратура приводит проверку на основании размещенной в сети Интернет информации о том, что пассажирский автобус, двигаясь сообщением «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре», сломался вблизи села Маяк Нанайского района, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Специалисты надзорного органа оценят работу перевозчика и при наличии оснований примут меры. Пассажиров отправили в пункт назначения другим автобусом.