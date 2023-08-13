Подарок от питомца: спасатели в Биробиджане выпустили в лес пойманную котом змею

Кот принес домой змею в Биробиджане Фото: МЧС Биробиджана

Спасателям из Биробиджана позвонила местная жительница. Она сообщила, что ее кот поймал и принес во двор дома по улице Океанской живую змею. Крупное пресмыкающееся напугало женщину. На место выехали спасатели. Они вооружились специальными перчатками и инструментами и начали ловить змею. Она как раз разместилась на зеркале заднего вида автомобиля.

- Мы выезжаем на каждый такой вызов, змею отлавливаем, отвозим и выпускаем в среду ее обитания. При этом, хочу отметить, что за несколько лет в нашем регионе были зафиксированы случаи укуса змей, но без летального исхода. Очень важно помнить: если вас укусила змея, немедленно обратитесь за помощью к медикам, - рассказал спасатель поисково-спасательного подразделения автономии Владислав Трофименко.

Специалисты напоминают, что часто змеи выбираются из своего дома на природе в случае подтопления и повышенной влажности. Они пытаются найти сухое место и часто им становятся дома людей.

Без предупреждения эти длинные хищники никогда не нападают. Поэтому не стоит паниковать и предпринимать каких-либо действий. Нужно дать ей уползти, а если делать этого она не хочет, то медленно сделать пару шагов назад. Но нужно понимать, что просто так незваная гостья не уйдет, ей надо помочь: скосить высокую траву, где для нее может найтись убежище.

В основном змеи живут рядом с болотами, озерами и прудами, прячутся в старых пнях, копнах сена, под стволами деревьев и камнями. Отправляясь в лес, нужно надеть плотные штаны и высокие сапоги.