Жителям краевой столицы стоит приготовиться к очередному отключению горячей воды в Хабаровске в августе
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жителям краевой столицы стоит приготовиться к очередному отключению горячей воды в Хабаровске в августе. Без коммунальной услуги на несколько дней останется значительная часть города. Все, что известно о графике отключения горячей воды в Хабаровске в августе - в нашем материале.
Новое отключение горячей воды в Хабаровске в августе пройдет из-за гидравлических испытаний. Тепломагистрали будут проверять на прочность и плотность. Это поможет найти слабые места и устранить дефекты, чтобы пройти будущий отопительный сезон без крупных аварий.
Горячую воду в Хабаровске в августе 2023 первой начнет отключать ТЭЦ-2. Здесь гидравлические испытания стартуют с 0:00 часов 21 августа. Без коммунальной услуги останутся:
Кировский район:
- дома в границах Амурского бульвара - улицы Джамбула, Металлистов, Тихоокеанской, Истомина - Амурского бульвара;
Центральный район:
- в границах от Амурского бульвара, улицы Шеронова, Ленина, от площади Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечетная сторона);
Индустриальный район:
- в границах улицы Калинина - переулка Доступного, и дома на Волочаевской, Гамарника.
График отключения горячей воды 2023 в Хабаровске говорит о том, что испытания продлятся пять дней. Коммунальную услугу начнут подавать после 24 часов 25 августа.