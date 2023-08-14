Жителям краевой столицы стоит приготовиться к очередному отключению горячей воды в Хабаровске в августе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям краевой столицы стоит приготовиться к очередному отключению горячей воды в Хабаровске в августе. Без коммунальной услуги на несколько дней останется значительная часть города. Все, что известно о графике отключения горячей воды в Хабаровске в августе - в нашем материале.

ПОЧЕМУ ОТКЛЮЧИЛИ ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ХАБАРОВСКЕ В АВГУСТЕ

Новое отключение горячей воды в Хабаровске в августе пройдет из-за гидравлических испытаний. Тепломагистрали будут проверять на прочность и плотность. Это поможет найти слабые места и устранить дефекты, чтобы пройти будущий отопительный сезон без крупных аварий.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ХАБАРОВСКЕ В АВГУСТЕ 2023 ГОДА

Горячую воду в Хабаровске в августе 2023 первой начнет отключать ТЭЦ-2. Здесь гидравлические испытания стартуют с 0:00 часов 21 августа. Без коммунальной услуги останутся:

Кировский район:

- дома в границах Амурского бульвара - улицы Джамбула, Металлистов, Тихоокеанской, Истомина - Амурского бульвара;

Центральный район:

- в границах от Амурского бульвара, улицы Шеронова, Ленина, от площади Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечетная сторона);

Индустриальный район:

- в границах улицы Калинина - переулка Доступного, и дома на Волочаевской, Гамарника.

КОГДА ДАДУТ ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ХАБАРОВСКЕ В АВГУСТЕ 2023

График отключения горячей воды 2023 в Хабаровске говорит о том, что испытания продлятся пять дней. Коммунальную услугу начнут подавать после 24 часов 25 августа.