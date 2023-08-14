Именной дивизион имени Максима Пассара сформирован в Хабаровском крае

Интерес жителей Хабаровского края к службе в именных дивизионах не угасает. Фото: Министерство обороны РФ

Бойцы Хабаровского края продолжают пополнять ряды новых региональных формирований. Накануне завершилось комплектование состава именного артиллерийского дивизиона Героя России Максима Пассара. Сегодня добровольцы еще имеют возможность стать частью подразделения имени русского землепроходца Ерофея Хабарова.

Как сообщил начальник городского пункта отбора по контракту Асфан Валеев, жители активно вступают в ряды армии, и полностью сформировать дивизион Максима Пассара удалось в течение июля.

- Наши граждане продолжают интересоваться службой в именных дивизионах. Поэтому принято решение о доборе в подразделение «Ерофей Хабаров». Есть граждане, заключившие уже второй контракт, чтобы помочь своим товарищам, землякам, которые проходят службу, в том числе и в зоне специальной военной операции, - пояснил Асфан Валеев.

Все действия губернатора Михаила Дегтярева в отношении военных и мобилизованных показывают главу региона как человека, искренне радеющего за благополучие армии страны. С его инициативы оперативно появились дополнительные меры социальной поддержки участников СВО, налажены поставки необходимой техники и снаряжения, большая часть которого производится сегодня в Хабаровском крае. Сейчас эти меры получили логическое развитие - денежные выплаты будут увеличены, а участники СВО получат дополнительные социальные гарантии, включая пожизненные льготы.

Единовременная краевая выплата участникам именных подразделений сегодня достигла 300 тысяч рублей, в дополнение к единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей от президента России. Находясь в зоне СВО, бойцы также получают от 204 тысяч рублей - сумма варьируется в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет. Помимо материальных мер поддержки, участникам СВО и членам их семей полагаются бесплатные услуги юристов и психологов.

Первым формированием, созданным в Хабаровском крае, стал образованный в прошлом году именной батальон «Генерал Корф». В конце июля расположение «Генерала Корфа» на территории ДНР посетил Михаил Дегтярев, который приехал не с пустыми руками, а с новой техникой. Батальон получил в распоряжение багги «Ерофей», бронированный «Соболь», а также партию гуманитарной помощи.

Краевое правительство оказывает поддержку военнослужащим с момента образование подразделения, регулярно снабжая батальон снаряжением местного производства, а также медикаментами и предметами первой необходимости.