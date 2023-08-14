Вслед за «Хануном» двигается новая напасть из Японии Фото: Артем КИЛЬКИН

На прошлой неделе Хабаровскому краю пророчили выход тайфуна «Ханун». Прогнозы были неутешительны: стихия должна была обрушить на регион трехдневные ливни. Нам повезло, и тайфун в последний момент практически миновал край. Но вслед за «Хануном» движется новая напасть из Японии.

ПОСЛЕДСТВИЯ ТАЙФУНА «ХАНУН» В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Всю прошлую неделю прогнозы говорили о том, что тайфун «Ханун» заденет южную часть Хабаровского края. Но стихия все-таки изменила траекторию и пошла через северо-восток Китая на запад. Досталось Амурской области, ЕАО и некоторым центральным районам Хабаровского края. Здесь прошли очень сильные дожди. Например, в Тырме выпало до 62 миллиметров осадков - половина месячной нормы.

Больше всех от тайфуна «Ханун» пострадало Приморье. В Уссурийске прорвало дамбу, город частично ушел под воду. Аналогичная ситуация в других населенных пунктах. Трасса Хабаровск - Владивосток была затоплена и перекрыта. Ливень был настолько мощный, что вода просачивалась через закрытые окна поездов.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ 14-18 АВГУСТА

Погода в Хабаровске 14-18 августа будет неустойчивой. К вечеру понедельника ожидается дождь. Во вторник днем - тоже, местами пройдут ливни. Из-за этого в Хабаровске, Комсомольске, Вяземском, Бикинском, имени Лазо, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском и Верхнебуреинском районах объявлено штормовое предупреждение 15 августа.

Подобная неустойчивая погода в Хабаровске 14-18 августа будет примерно до середины недели. А вот дальше городу (и краю) пророчили выход нового японского тайфуна Lan. Сценарий такой же, как и у предшественника: мощные ливни на два дня - с 16 по 17 августа, и последствия в виде потопа.

- Погода в Хабаровске на неделю 14-18 августа со среды до субботы будет без существенных осадков. Ожидается облачность. В воскресенье ждем дождь, но это связано не с прохождением тайфуна, а с обострением фронтальных разделов. Второй тайфун, который выйдет на Дальний Восток 16-17 августа, больше затронет Приморье. Дальше он уходит через Сахалин в Охотское море на юг Камчатки, - сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

УРОВЕНЬ АМУРА У ХАБАРОВСКА 14-18 АВГУСТА

Хоть тайфуны напрямую Хабаровскому краю пока не угрожают, последствия от них все-таки есть. И речь не только о жителях региона, которые уехали отдыхать в соседнее Приморье. «Ханун», о котором так много говорили, принес с собой много осадков в реку Сунгари (приток Амура) и верховья Амура. А это значит, что уровень воды может резко вскочить.

- Осадки только выпали, нужна примерно неделя, чтобы они дошли до краевой столицы. Уровень Амура у Хабаровска 14-18 августа будет подниматься. Предполагаем, что в ближайшие дни вода в реке может повыситься до четырех метров, - добавила Галина Брынцева.

Неблагоприятным уровнем Амура у Хабаровска считается отметка в 4,5 метра.

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