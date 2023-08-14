Сергей Кравчук: Времена отключений света уходят в прошлое

Работы на улице Шеронова завершатся до 1 октября. Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук не только добивается выделения средств для города со стороны разных уровней власти, но и лично контролирует их эффективное расходование. Позиция градоначальника четкая - каждая копейка должна идти на улучшение качества жизни хабаровчан. Накануне мэр проверил эффективность расходов, направленных на объекты электросетевого хозяйства.

Капитальный ремонт сегодня продолжается на улице Шеронова, где планируется укладка почти двух с половиной километров кабельных линий с последующим увеличением сечения кабеля. Бестраншейный способ прокладки труб позволил не останавливать движение на улице на период работ. Трубы прокладываются под проезжей частью с помощью горизонтально направленного бурения.

Как отметил глава города, проблема на подстанции заключалась в перегреве кабелей.

- Нужно работать на опережение, а не ждать, когда какой-то кабель выйдет из строя из-за высокой нагрузки. К тому же в дополнительных электрических мощностях будет нуждаться и будущий Дальневосточный художественный музей. Главная задача - обеспечить население Хабаровска бесперебойным и качественным электроснабжением, поэтому мы не должны допускать отключений электрической энергии, - подчеркнул Сергей Кравчук.

Как пояснила директор АО «Хабаровская горэлектросеть» Ирина Максимова, восемь замененных фидеров смогут обеспечить около 48 домов электроэнергией. А благодаря наличию резервного энергоснабжения Центрального района часть фидеров послужит нуждам Индустриального района. Срок окончания работ на улице Шеронова установлен на 1 октября.

На территории Индустриального района работы по модернизации завершились еще в прошлом году. Более 69 миллионов рублей пошли на строительство распределительных пунктов, где установили высоковольтное оборудование, а также проложили свыше 12 километров воздушных линий и около 8,5 километра кабельных линий.

Район отличался регулярными отключениями энергии, которых в последние годы зафиксировано более 120.

- Из-за отключений страдали жители более 30 улиц, поэтому в период с 2021 по 2022 год объекты электроснабжения прошли модернизацию. Сегодня 25 тысяч человек, проживающих в этом районе, почувствовали существенное улучшение качества и надежности электроснабжения, - заявил Сергей Кравчук.

По словам депутата Хабаровской городской думы Сергея Бочкарева, от жителей района регулярно поступали жалобы на отключения электричества. Информация дошла до мэра Хабаровска, который отреагировал на жалобы, приняв меры, и сегодня улучшение ситуации с электроснабжением заметно всем жителям района.

Всего до конца года силами предприятия «Хабаровская горэлектросеть» будут заменены 42 километра воздушных линий, 33 километра кабельных линий, а также завершится капитальный ремонт оборудования 146 трансформаторных подстанций.