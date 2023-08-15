Денис Кузьменко: Агитация не должна противоречить действующему законодательству

На территории Хабаровского края проходит 146 избирательных кампаний

В преддверии приближающегося единого дня голосования председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко напомнил правила игры, по которым ведут деятельность кандидаты. В частности, жителям края разъяснили, чего нельзя делать кандидатам в период агитационной деятельности.

- Агитация возможна любыми способами, которые не противоречат законодательству. Например, вся предвыборная деятельность должна оплачиваться только из средств избирательного фонда. Если планируется потратить деньги на листовки, то необходимо, чтобы деньги поступили на специальный избирательный счет, и только после этого изготавливать листовки. Такая мера уравнивает возможности кандидатов. Кроме того, ряд ограничений распространяется на лиц, замещающих муниципальные государственные должности, а также на госслужащих, - пояснил Денис Кузьменко.

Предстоящие выборы мэра являются далеко не единственной избирательной кампанией на территории края. Всего, по словам председателя избиркома, в регионе проходит 146 избирательных кампаний.

- Крупная кампания проходит в Советско-Гаванском районе, где выбирают главу района. Впервые в преддверии начала избирательной кампании было образовано новое муниципальное образование - Охотский муниципальный округ, где также будет избираться собрание депутатов.