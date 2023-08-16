Почти 79 миллионов рублей получили семьи Хабаровского края при рождении первого ребенка

Заявить о праве на получение выплаты необходимо в течение года со дня рождения ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Личные связи и рабочие контакты Михаил Дегтярева стали большим подспорьем в привлечении средств в Хабаровский край. Отдельным направлением работ стало участие региона в реализации национальных проектов, инициированных президентом России. Активная позиция субъекта позволяет получать дополнительные средства из федерального бюджета для улучшения ситуации в наиболее чувствительных для жителей отраслях - здравоохранении, благоустройстве, ремонте и строительстве жилья, а также для укрепления института семьи.

Так, в рамках нацпроекта «Демография» с начала 2023 года 1836 семей Хабаровского края уже получили единовременную выплату за рождение первого ребенка на общую сумму почти 79 миллионов рублей. Всего же, по поручению президента, на это направление будет направлено около 2,9 миллиарда рублей.

Как поясняют в краевом министерстве социальной защиты, получение выплаты возможно после подачи соответствующего заявления на портале госуслуг. Заявить о праве на получение выплаты можно в течение года со дня рождения ребенка. Кроме более оперативного формата подачи заявления в электронной форме, можно, как раньше, посетить МФЦ или центр социальной поддержки населения.

Выплата при рождении первенца является только одной из мер поддержки, предполагаемой нацпроектом «Демография».

- В 2023 году сумма выплаты составляет 42240 рублей - двукратный размер прожиточного минимума для детей. Право на получение имеют женщины - граждане России, родившие первого ребенка, независимо от уровня дохода. Выплата предоставляется на каждого ребенка в отдельности, - пояснила Ольга Кучаева, начальник отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки министерства соцзащиты Хабаровского края.

С 2020 года Социальным фондом предоставляется материнский капитал для семей, родивших первого ребенка. Размер выплаты составляет 586947 рублей. Выделенные средства могут быть направлены на образование, улучшение жилищных условий, предоставление ежемесячной выплаты до трехлетнего возраста, формирование пенсии, а также на помощь семьям с детьми-инвалидами. Кроме того, малоимущим семьям предоставляется единое пособие, сумма которого формируется по доходам и имуществу семьи. Размер пособия будет равен 50, 75 и 100 процентам от регионального прожиточного минимума.

Тема поддержки детства и семей стала одной из ключевых в ходе зимнего послания президента Федеральному собранию. Глава государства отметил, что детский бюджет является самым быстрорастущим в стране.