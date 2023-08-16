Спрятал полторы тонны древностей: контрабандист из Хабаровского края пытался переправить бивни моржа и мамонта в Китай

36-летний мужчина из Бикина собирался переправить древности по реке через границу Фото: Оперативная съемка

В Хабаровском крае задержали подозреваемого в контрабанде, который пытался продать ценный палеонтологический материал. 36-летний мужчина из Бикина собирался переправить древности через границу по реке, минуя необходимые согласования и исследования. Обстоятельства выясняют следователи.

ТИХАЯ ЛОДКА

Мужчина где-то раздобыл настоящий клад с окаменелостями в июле 2023 года. В его распоряжении оказались 56 бивней мамонта (866,5 килограмма) и 219 бивней моржа (532,49 килограмма). Почти полторы тонны ценных костей подозреваемый хранил в тайниках, чтобы отправить покупателю в Китай.

Одна из «закладок» предполагалась на берегу устья реки Бира в селе Лончаково (Хабаровский край). Сюда мужчина хотел спрятать первую партию - 100 килограммов бивней мамонта. За нее он получил аванс в 500 тысяч рублей. Груз подозреваемый должен был передать представителям покупателя, которые собирались подойти к берегу на лодке.

ОФИЦАЛЬНО

Довести дело до конца мужчина не успел - его взяли пограничники. Бивни нашли и изъяли, их стоимость пока не оценивалась. Если проводить параллели с подобными делами о контрабанде, всю партию окаменелостей можно оценить примерно в 30-50 миллионов рублей. Уголовное дело заведено по статье «Приготовление к контрабанде культурных ценностей».

- Прокуратура Хабаровского края признала законным возбуждение уголовного дела о покушении на контрабанду бивней мамонта. Ход расследования находится на контроле, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель ведомства.

Следователям предстоит выяснить, где мужчина приобрел почти полторы тонны древностей, как перевозил и хранил. Также специалисты оценят точную стоимость окаменелостей.

Мужчине грозит до 7,5 года лишения свободы.

СПРАВОЧНО

Для добычи бивней мамонта в России необходима лицензия. Если вспахивать, например, огород и случайно наткнуться на доисторическую кость - вопросов нет, но для масштабных раскопок нужно разрешение. Экспорт окаменелостей также возможен после согласования с минкультуры.

Бивни мамонта и моржа используются в косторезном искусстве. Мастера создают из древних костей сувениры, украшения, фурнитуру, кухонную утварь и многое другое. Стоимость таких предметов может доходить до нескольких миллионов рублей.

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