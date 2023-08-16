Дети в восторге: жители Хабаровска поблагодарили главу города за новые дворы

В рамках «1000 дворов на Дальнем Востоке» дворы обустраиваются без вложений со стороны собственников Фото: Администрация Хабаровска

Мэр краевой столицы Сергей Кравчук не прекращает объезды по Хабаровску, в ходе которых он собственными глазами оценивает качество изменений внешнего облика города. Очередная рабочая поездка была посвящена завершению работ по благоустройству придомовой площадки по улице Карла Маркса, 117.

В рамках федерального проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» площадка была оснащена современными пространствами для игр и занятий спортом. Здесь же обустроена и зона отдыха для тех, кто устал от игр, и людей постарше. Открытие преображенного двора прошло также в присутствии соседей с микрорайона.

Градоначальник отметил, что немалая заслуга в появлении благоустроенной площадки принадлежит активным хабаровчанам, стремящимся к положительным переменам.

- Федеральный проект «1000 дворов на Дальнем Востоке» - пример слаженной работы органов власти и жителей Хабаровска. Придомовые территории по этой федеральной программе обустраиваются без вложений со стороны собственников. Но ключевая роль все-таки у жителей, которые помогают разрабатывать дизайн-проекты для новых площадок. Благодаря их стараниям во дворах Хабаровска появляются такие прекрасные площадки, - заявил Сергей Кравчук.

Жители, пришедшие на открытие, рассказали, что проект обсуждался на больших совместных собраниях, и в итоге удалось создать объект, который приводит детей в восторг.

До конца 2023 года в Хабаровске благоустроят 32 придомовые территории, где проживают около 25 тысяч человек. Возможности федерального проекта становятся видны все большему количеству хабаровчан, поэтому заинтересованные жители надеются, что программа «1000 дворов на Дальнем Востоке» будет продлена. Глава города заверил, что инициаторы программы - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев пойдут навстречу жителям столицы.

Прямо на месте открытия площадки сотрудники администрации столицы консультировали жителей по вопросам возможностей улучшения жизни дворовых территорий. Помимо проекта «1000 дворов», благоустроить окружающую территорию можно с помощью проектов ТОС, на поддержку которых губернатор в этом году выделил 250 миллионов рублей.

- Еще есть городской конкурс для поддержки территориальных общественных самоуправлений Хабаровска - в этом году на благоустройство придомовых площадок выделено 10 миллионов рублей. В следующем году фонд муниципальной поддержки проектов ТОС будет увеличен уже в два раза - до 20 миллионов рублей. Также граждане могут поучаствовать в муниципальном конкурсе по предоставлению грантов на обустройство своих дворов на условиях софинансирования. Как можно больше людей должны знать об этих программах, - подчеркнул мэр Хабаровска.

Нынешняя реновация дворовых пространств в Хабаровске - только один из первых больших шагов. Сегодня в городе идет массовый сбор предложений от горожан в мастер-план развития города в рамках общественных советов по развитию Хабаровска. С такой инициативой месяц назад выступил Сергей Кравчук, и она нашла свой отклик среди хабаровчан. До конца августа предложения будут собираться для передачи Михаилу Дегтяреву, который в рамках Восточного экономического форума представит их лично главе государства Владимиру Путину в сентябре.