Новая мера поддержки участников СВО заработает в Хабаровском крае

Все льготные участки, по поручению губернатора, должны быть обеспечены всей инфраструктурой и коммуникациями Фото: Правительство Хабаровского края

Личные приемы, которые проводит губернатор Михаил Дегтярев, уже давно зарекомендовали себя в качестве эффективного инструмента по решению проблем жителей региона. При этом значительная часть решений по конкретным проблемам экстраполируется на весь регион, становясь нормой закона. Так, прямо в ходе очередного приема глава региона дал поручение социальным службам обеспечить адресное персональное сопровождение супругам и родителям участников СВО.

Первая заявительница - хабаровчанка Ирина Джафарова, мужу которой в марте 2023 года было присвоено звание Героя России. Новый статус, согласно федеральному законодательству, предполагает право на бесплатное получение земельного участка из государственной или муниципальной собственности. Но на уровне края данная мера поддержки распространяется сегодня только на многодетные семьи. Губернатор пообещал оперативно заняться восстановлением справедливости, заверив, что соответствующий законопроект уже подготовлен для рассмотрения Законодательной думой края.

- В сентябре депутаты вернутся с каникул, и в третьем квартале документ будет принят. После этого, как только закон будет мной подписан и обнародован, мы сразу приступим к реализации права вашего супруга. Мэр города Сергей Анатольевич Кравчук поддержит и выделит понравившийся вам участок, - рассказал Михаил Дегтярев.

Глава региона особо подчеркнул, что все предоставляемые участки должны быть обеспечены всей инфраструктурой и коммуникациями.

В подготовленном к рассмотрению документе прописано, что кроме Героев России земельная льгота впредь будет распространяться также на ветеранов боевых действий, получивших ордена Российской Федерации за заслуги во время СВО. В случае, если военнослужащий погиб в ходе СВО, право на получение бесплатного участка унаследуют члены его семьи.

- Воинская часть, где служит Олег Джафаров, хорошо нам известна: много ее ребят отличилось в ходе спецоперации. Мы гордимся вашим супругом и всеми нашими героями, - добавил губернатор в беседе с заявительницей.

Меры поддержки бойцов губернатор обсудил и с Ириной Кондратьевой из Советской Гавани. Активистка, основавшая благотворительное движение в помощь бойцам, обратилась к губернатору с просьбой о предоставлении помещения, где смогут разместиться добровольцы, которые занимаются плетением сетей, сбором посылок и другой помощью. Глава региона сообщил, что подключит администрацию города, и проблема будет решена.

Затронули также вопрос усиления работы по патриотическому воспитанию. Проект Ирины Кондратьевой, предполагающий привлечение школьников и учащихся техникумов к деятельности движения «VаниноГаваньZаПобедойVместе», будет представлен педагогам в ходе конференции в конце августа.

Кроме того, было принято решение о поощрении отличившихся представителей кадетского движения, популярного на территории Ванинского и Совгаванского районов. Уже в ближайшие осенние каникулы отличники-кадеты отправятся в Хабаровск, где встретятся с Михаилом Дегтяревым.

- Это замотивированные ребята, которые уже приняли решение и определились со своим будущим. Мы их поддерживаем! - заявил губернатор.