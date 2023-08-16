Сын Сергея Жукова стал соведущим нового шоу «Полтора спортсмена» от Одноклассников

Фото: пресс-служба ОК

Одноклассники запускают спортивно-познавательное шоу «Полтора спортсмена», посвященное выбору активного хобби для ребенка. Ведущим стал шоумен и продюсер Дмитрий Шепелев, а соведущим - Энджел Жуков, сын солиста легендарной группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Премьера состоялась 15 августа эксклюзивно в группе «Хобби-шоу» в ОК.

В шоу «Полтора спортсмена» ведущий вместе с детьми посещают спортивные секции, чтобы выбрать хобби, которое подходит ребенку по характеру и способностям, а его родителям — по возможностям и финансам. В премьерном выпуске Энджел Жуков отправился на тренировку по футболу. Он занимается футболом уже несколько лет и это его любимый вид спорта. Также герой попробовал себя в бальных танцах. В отличие от футбола, это хобби оказалось для Энджела в новинку. «Я думал, это будет скучно. Но когда я начал танцевать, я понял, что это очень увлекательно. Мне очень понравилось учить ча-ча-ча», — рассказал Энджел Жуков.

Шоу будет выходить каждый вторник, начиная с 15 августа, эксклюзивно в группе «Хобби-шоу» в ОК. Всего запланированы восемь эпизодов. Выпуски будут посвящены волейболу и брейкингу, большому теннису и карате, гимнастике и хоккею, а также другим видам спорта. В комментариях пользователи соцети смогут не только поделиться впечатлениями от выпусков, но и рассказать об опыте выбора секций для детей и дать советы другим родителям.

ОК объявили о запуске линейки оригинальных шоу в начале июня. Программы выходят на платформе в течение всего лета. Шоу посвящены различным хобби россиян, среди которых путешествия, домашние животные, кулинария и отдых на природе.