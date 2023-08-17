Виталий Морозов: Хабаровск вышел на первое место по созданию ТОС

На последнем заседании Думы утвердили границы 26 новых ТОС. Фото: Хабаровская городская дума

Создание территориально-общественных самоуправлений открывает новые возможности в решении вопросов местного значения. Депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №29 Виталий Морозов рассказал, как ТОС обретают популярность у жителей города, и как в этом помогают представители власти.

- Виталий Евгеньевич, какие вопросы были основными на повестке очередного заседания городской думы, прошедшего в конце июля?

- К рассмотрению в этот раз было предложено более 50 проектов решений. Первая категория связана с установлением границ ТОС. По итогам были утверждены границы 26 территориально-общественных самоуправлений, что составило половину рассмотренных вопросов. Вторая группа вопросов связана с награждениями. Были отмечены участники СВО, члены Общественной молодежной палаты Хабаровска, трудовые коллективы города. Третья категория проектов решений затронула тему увековечивания памяти Героев России и исторических личностей, а в четвертую группу вошли вопросы нормотворческого характера и передачи муниципального имущества. Июльские заседания всегда самые объемные по количеству вопросов, так как на август, как правило, приходятся депутатские каникулы. Следующее заседание намечено только на сентябрь, поэтому в июле отрабатывается максимальное количество вопросов.

- О растущей популярности ТОС говорит утверждение границ новых ТОС практически на каждом заседании. Как происходит развитие территориально-общественных самоуправлений в городе и в вашем округе?

- Если ранее Хабаровск был в отстающих по созданию и активности ТОС, то за последнее время Хабаровск вышел на первое место в регионе. Власти все больше внимания стали уделять изучению механизмов решения вопросов местного значения, и с точки зрения экономики с помощью ТОС можно решать разные вопросы благоустройства. Тренд на перспективы ТОС развил губернатор Михаил Дегтярев, увеличивший объемы грантовой поддержки ТОС. В моем округе также есть ТОС, но они пока прилагают недостаточно усилий для реализации своих желаний. Моя задача как депутата - создать условия или оказать содействие для создания условий, чтобы люди активнее проявляли себя. В этом году мне поступило предложение быть членом конкурсной комиссии по ТОС. По его итогам из 29 заявок победителями стали 15 самоуправлений. На выездах я своими глазами увидел, как благодаря грантовой поддержке люди самостоятельно занимаются благоустройством - появляются новые клумбы, заборы и другие улучшения.

- 26 зарегистрированных территорий - большое число для одного заседания.

- Это стало возможным благодаря разъяснительной работе депутатов. Независимо от партийной принадлежности и округа, все взаимодействуют с избирателями и рассказывают о возможностях. Кроме того, работу проводят должностные лица администрации. Конкретно в моем округе выстроена совместная работа с комитетом по управлению Краснофлотским районом. После того как границы ТОС утверждены, мы продолжаем работу с населением. Дальше планируются мероприятия, посвященные не только созданию ТОС, но и их дальнейшему функционированию. Деятельность ТОС завязана на многих нюансах, поэтому планируем привлечь в том числе представителей департамента архитектуры и строительства землепользования. Можно выделить три формы активной работы. Первая - заседания комитетов и думы, где утверждаются границы ТОС, вторая - взаимодействие со структурными подразделениями администрации города, и третья - работа на самом округе, включающая проведение встреч с жителями по вопросам создания ТОС и его дальнейших возможностей. Кроме того, мэром города поставлена задача создания ассоциации ТОС, пример которой уже успешно функционирует в Приморском крае.