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Общество17 августа 2023 1:38

Виталий Морозов: Хабаровск вышел на первое место по созданию ТОС

Депутат Хабаровской городской думы рассказал об активном распространении ТОС на территории города
Богдан СМЫШЛЯЕВ
На последнем заседании Думы утвердили границы 26 новых ТОС. Фото: Хабаровская городская дума

На последнем заседании Думы утвердили границы 26 новых ТОС. Фото: Хабаровская городская дума

Создание территориально-общественных самоуправлений открывает новые возможности в решении вопросов местного значения. Депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №29 Виталий Морозов рассказал, как ТОС обретают популярность у жителей города, и как в этом помогают представители власти.

- Виталий Евгеньевич, какие вопросы были основными на повестке очередного заседания городской думы, прошедшего в конце июля?

- К рассмотрению в этот раз было предложено более 50 проектов решений. Первая категория связана с установлением границ ТОС. По итогам были утверждены границы 26 территориально-общественных самоуправлений, что составило половину рассмотренных вопросов. Вторая группа вопросов связана с награждениями. Были отмечены участники СВО, члены Общественной молодежной палаты Хабаровска, трудовые коллективы города. Третья категория проектов решений затронула тему увековечивания памяти Героев России и исторических личностей, а в четвертую группу вошли вопросы нормотворческого характера и передачи муниципального имущества. Июльские заседания всегда самые объемные по количеству вопросов, так как на август, как правило, приходятся депутатские каникулы. Следующее заседание намечено только на сентябрь, поэтому в июле отрабатывается максимальное количество вопросов.

- О растущей популярности ТОС говорит утверждение границ новых ТОС практически на каждом заседании. Как происходит развитие территориально-общественных самоуправлений в городе и в вашем округе?

- Если ранее Хабаровск был в отстающих по созданию и активности ТОС, то за последнее время Хабаровск вышел на первое место в регионе. Власти все больше внимания стали уделять изучению механизмов решения вопросов местного значения, и с точки зрения экономики с помощью ТОС можно решать разные вопросы благоустройства. Тренд на перспективы ТОС развил губернатор Михаил Дегтярев, увеличивший объемы грантовой поддержки ТОС. В моем округе также есть ТОС, но они пока прилагают недостаточно усилий для реализации своих желаний. Моя задача как депутата - создать условия или оказать содействие для создания условий, чтобы люди активнее проявляли себя. В этом году мне поступило предложение быть членом конкурсной комиссии по ТОС. По его итогам из 29 заявок победителями стали 15 самоуправлений. На выездах я своими глазами увидел, как благодаря грантовой поддержке люди самостоятельно занимаются благоустройством - появляются новые клумбы, заборы и другие улучшения.

- 26 зарегистрированных территорий - большое число для одного заседания.

- Это стало возможным благодаря разъяснительной работе депутатов. Независимо от партийной принадлежности и округа, все взаимодействуют с избирателями и рассказывают о возможностях. Кроме того, работу проводят должностные лица администрации. Конкретно в моем округе выстроена совместная работа с комитетом по управлению Краснофлотским районом. После того как границы ТОС утверждены, мы продолжаем работу с населением. Дальше планируются мероприятия, посвященные не только созданию ТОС, но и их дальнейшему функционированию. Деятельность ТОС завязана на многих нюансах, поэтому планируем привлечь в том числе представителей департамента архитектуры и строительства землепользования. Можно выделить три формы активной работы. Первая - заседания комитетов и думы, где утверждаются границы ТОС, вторая - взаимодействие со структурными подразделениями администрации города, и третья - работа на самом округе, включающая проведение встреч с жителями по вопросам создания ТОС и его дальнейших возможностей. Кроме того, мэром города поставлена задача создания ассоциации ТОС, пример которой уже успешно функционирует в Приморском крае.

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