Всероссийский форум «Амур» в Хабаровском крае принял 550 человек

В этом году форум получил статус Всероссийского Фото: Правительство Хабаровского края

Молодежный образовательный форум «Амур» в очередной раз стартовал на территории Хабаровского края 16 августа. Усилиями губернатора Михаила Дегтярева форум увеличился в масштабах, достигнув статуса всероссийского события. В этом году форум принял 550 человек в возрасте от 14 до 35 лет.

Торжественная церемония открытия прошла при участии первого вице-губернатора Хабаровского края Александра Никитина, руководителя форумной дирекции Росмолодежи, генерального директора дирекции Всемирного фестиваля молодежи Екатерины Антоновой, главы Хабаровска Сергея Кравчука, а также представителей органов исполнительной власти и общественных объединений.

Работа в режиме одной команды губернатора Михаила Дегтярева и мэра Сергея Кравчука уже неоднократно показывала свою эффективность. Вместе удается эффективнее решать проблему расселения бараков и сноса аварийного жилья, городские и краевые власти совместно лучше защищают город от ЧС и подтоплений, а теперь команда подготовила Хабаровск к достойному приему крупного всероссийского форума, на который съехались гости почти со всех уголков страны.

Под руководством губернатора мы делаем все, чтобы наш край был местом притяжения для молодежи, регионом, где есть все условия, чтобы жить, работать и создавать семьи. Надеюсь, все, кто здесь впервые, влюбятся в наш край и, вернувшись домой, расскажут всем о возможностях, которые у нас есть. А молодежь нашего края встретит на форуме новых друзей и обретет знания, которые принесут пользу региону, - сказал Александр Никитин.

Первый день форума ознаменовался внушительным флешмобом, в ходе которого участники образовали собой три главных слова: «Россия», «Амур» и «любовь». После большого перформанса открытие продолжилось шествием под девизом «Мы можем больше, когда #МыВместе», а затем все присутствующие услышали новый гимн форума «Амур».

Мероприятия форума поделены на три образовательных трека. Главная задача трека «Добро пожаловать домой» - развитие методик по адаптации граждан, вернувшихся из зоны СВО. Поэтому в рамках трека пройдут встречи с участниками СВО, мероприятия по психологическому просвещению и оказанию экстренной психологической помощи. А также встречи с урбанистами, психологами и другими специалистами.

Трек «Развитие малых городов» посвящен аккумулированию решений, подходящих для эффективного развития моногородов. Кроме того, участникам трека представится возможность публично выступить в качестве экспертов по оценке мастер-планов развития дальневосточных городов.

Трек «Если быть, то быть первым» ориентирован на молодую аудиторию 14-17 лет. Участники попробуют себя в создании информационно-просветительских проектов в области патриотического воспитания, а также глубже погрузятся в культурно-исторический фонд страны и ее отдельных субъектов.

19 августа пройдет ролевая игра «Город-на-Амуре» с участием всех форумчан. От действия каждого жителя «Города» будет зависеть дальнейший ход событий форума.

- Реальная система будет реагировать на действия или бездействие участников. Если город с его разными районами работает хорошо, то он развивается, открываются новые точки досуга, появляются новые возможности. Но если город не справляется, то он входит в кризисную стадию - какие-то места, наоборот, закрываются. Такой формат дает почувствовать, что каждый всегда является частью какой-то экосистемы, поэтому его действия и поступки влияют на окружающий мир, - пояснил Илья Степанов, программный руководитель форума «Амур».

Завершится масштабный «Амур» 22 августа.