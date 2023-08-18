Повышение качества жизни малых городов и активизация молодежи: образовательный форум «Амур» проходит в Хабаровске

Первый молодежный образовательный форум прошел в Хабаровском крае в 2016 году Фото: Правительство Хабаровского края

На территории Хабаровского края продолжается молодежный образовательный форум «Амур» платформы «Росмолодежь.События». Ранее форум неоднократно проводился в Комсомольске-на-Амуре, но в этом году площадкой, принявшей событие, впервые стала краевая столица.

Форум является одним из основных событий в рамках Года педагога и наставника в России. Организация проекта стала возможна благодаря сотрудничеству правительства Хабаровского края и Федерального агентства по делам молодежи. Глава региона делает все возможное для привлечения в край гостей со всей России. Именно благодаря губернатору была достигнута договоренность о присвоении форуму «Амур» статуса всероссийского.

В ходе недавней рабочей встречи с главой Росмолодежи Ксенией Разуваевой Михаил Дегтярев заявил, что регион готов на регулярной основе проводить форум «Амур» на федеральном уровне. Инициатива была поддержана, после чего мероприятие вошло в перечень федеральных молодежных площадок.

В этом году форум «Амур» продлится до 22 августа. Как подчеркивал губернатор, на востоке много небольших населенных пунктов, что повышает важность поиска решений по улучшению качества жизни и активизации молодежи. Таким образом, к основному треку, посвященному адаптации вернувшихся с СВО бойцов, были добавлены еще два трека - «Развитие малых городов» и «Если быть, то быть первым».

- Ежегодно количество форумов Росмолодежи растет. Если в прошлом году их было 19, то сегодня их уже 27, из которых 17 имеют статус всероссийских, восемь - окружных и один - международный молодежный форум «Евразия Global». Форумы растут и с точки зрения участников. Так, сегодня среди нас присутствуют подростки в возрасте от 14 до 17 лет, - отметила Екатерина Антонова, руководитель форумной дирекции Росмолодежи, генеральный директор дирекции Всемирного фестиваля молодежи.

Первый молодежный образовательный форум «Амур» прошел в Хабаровском крае в 2016 году. За прошедшие годы участие в форуме успели принять более трех тысяч человек из 88 субъектов страны. Мероприятие, собирающее людей разных интересов и возрастов, выполняет важную социальную функцию, позволяя жителям разных регионов обмениваться опытом и интегрироваться в общество.

Но прежде всего площадка форума дает участникам возможность представить свои инициативы социально-экономической направленности. Наиболее достойные проекты становятся обладателями грантов, помогающих в их реализации. Кроме поддержки государства, есть шанс заинтересовать своим проектом инвесторов или привлечь внимание крупных компаний.

Свой вклад в проведение большого мероприятия внесли технологическая компания VK, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» и другие организации.