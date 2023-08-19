«Это была мечта!»: Молодожены из Хабаровска на фуре «ворвались» в семейную жизнь

Пара из Хабаровска устроила необычную свадьбу Фото: Урал Гареев

Огромная фура, обвешанная ленточками и воздушными шарами, разъезжала по Хабаровску, заставляя всех с интересом оборачиваться ей вслед. Машину видели и в центре, и в других районах города. У всех, кто встречал необычный автомобиль на пути, возникал резонный вопрос – что происходит?

Оказалось, что фура направлялась на свадебную церемонию в честь Александра и Екатерины. Вместо дорогих иномарок, лимузинов и других изысканных автомобилей молодожены выбрали более привычную для себя машину.

Молодожены приехали на свадьбу на фуре Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

- Саша – дальнобойщик, а я всегда с ним в рейсах. Это наша жизнь! И я, и Саша мечтали сделать эту машину частью нашей свадьбы. Мы не хотели быть как все, хотели чего-то другого, - рассказала «КП» - Хабаровск» невеста Екатерина.

Молодожены хотели устроить свадьбу не такую, как все Фото: Урал Гареев

На всем пути до ЗАГСа большегруз был в центре внимания. Прохожие и другие водители доставали смартфоны, чтобы успеть сделать пару снимков. Проезжающие мимо машины сигналили в поддержку молодоженов. По словам Екатерины, многие даже подходили и просили сфотографироваться с ней на фоне машины.

Шокированы были не только жители города. Родные и друзья пары потеряли дар речи, когда молодые люди приехали на церемонию. Никто не ожидал от них такого.

Гости церемонии были удивлены, увидев молодоженов на фуре Фото: Урал Гареев

- Фотографы немного в шоке, ведущая в шоке, а родители тем более в шоке! Мамы вообще офигели, когда узнали! – делится эмоциями Екатерина.

Еще долго гости не могли отойти от такого сюрприза. Фура привлекала внимание буквально наравне с молодоженами. Александр и Екатерина провели целую фотосессию, связанную с машиной. И даже здесь они решили отойти от шаблонов.

Александр и Екатерина устроили фотосессию на фоне грузовика Фото: Урал Гареев

- У нас есть отдельные фото для «мам» и для себя. Официальные снимки получились спокойными, а вот для себя мы решили отвести душу и побаловаться, - говорят молодожены.

Невеста в салоне фуры Фото: Урал Гареев

Свадьба Екатерины и Александра вышла действительно незабываемой. Пара буквально «ворвалась» в семейную жизнь, полную радостных моментов. Вероятно, это далеко не последняя их выходка. Впереди у них еще много времени, чтобы придумать, как наполнить свою жизнь яркими воспоминаниями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тайга всегда забирает что-то себе: опасные для жизни съемки фильма завершились в Хабаровском крае

Документалисты прошли по следам первооткрывателя Москвитина в Хабаровском крае (подробнее)

Все свое - в намордники и пакеты: новые правила выгула домашних собак ожидают Хабаровский край

В Хабаровском крае готовят законопроект о домашних животных (подробнее)

Они настоящие! Стройплощадку оцепили из-за неожиданной находки в Хабаровске

В Хабаровске обнаружили артиллерийские снаряды (подробнее)