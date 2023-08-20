Поднять вещи и подождать с рыбалкой: подъем воды в Хабаровском крае продолжается

В Хабаровске уровень воды остался на отметке в 359 сантиметров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В последние дни уровень воды на реках заставляет если не паниковать, то насторожиться жителей Хабаровского края. У пассажирских судов, с помощью которых дачники добираются на свои участки на острова, фиксируются остановки. Мобильный комплекс постоянно занимается оповещением населения об актуальных изменениях по текущему уровню воды и его возможному подъему.

Совместно с гидрологами из Дальневосточного УГМС, Центром управления в кризисных ситуациях собираются данные и ведется мониторинг обстановки в населенных пунктах. Всегда на связи находятся главы поселений и единые дежурно-диспетчерские службы муниципалитетов.

Если у Хабаровска по данным на 20 августа уровень воды остался на прежней отметке в 369 сантиметров, то по региону были зарегистрированы серьезные изменения за последние сутки:

- В селе Архангеловка подъем на пять сантиметров за сутки - 660 сантиметров, неблагоприятное явление регистрируется при 1000 сантиметров;

- В селе Елабуга подъем на семь сантиметров за сутки – 394 сантиметра, неблагоприятное явление регистрируется при 450 сантиметрах;

- В селе Троицкое подъем на семь сантиметров за сутки – 264 сантиметров, неблагоприятное явление регистрируется при 380 сантиметрах;

- В селе Малмыж подъем на 10 сантиметров за сутки – 299 сантиметров, неблагоприятное явление регистрируется при 450 сантиметрах;

- В Комсомольске-на-Амуре подъем 12 сантиметров за сутки – 270 сантиметров, неблагоприятное явление регистрируется при 450 сантиметрах;

- В селе Нижнетамбовка подъем на 13 сантиметров за сутки – 345 сантиметров, неблагоприятное явление регистрируется при 650 сантиметрах;

- В селе Циммермановка подъем на 14 сантиметров за сутки – 301 сантиметр, неблагоприятное явление регистрируется при 650 сантиметрах;

- В селе Богородское подъем на восемь сантиметров в сутки – 164 сантиметра, неблагоприятное явление регистрируется при400 сантиметрах.

В период паводков сотрудники ГУ МЧС по Хабаровскому краю просят жителей региона постараться не подвергать опасности себя и свое имущества.

- Дачникам в период прохождения паводка следует покинуть свои участки и не подвергать жизнь опасности. На участках в пониженной местности, вблизи русел рек, пойменных местах следует поднять вещи и иное имущество на возвышенности и верхние этажи. Туристам, рыбакам, охотникам следует воздержаться от выезда на реки, сплавы, в труднодоступную местность, - сообщают в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

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