Как Родину любить: Михаил Дегтярев выступил на всероссийском форуме

Михаил Дегтярев считает, что без любви к Родине невозможно ничего. Фото: пресс-служба форума «Территория смыслов»

В Московской области на площадке мастерской управления «Сенеж» проходит образовательный форум «Территория смыслов», где для смены «Служить» спикером в ходе панельной дискуссии «Сильные регионы - драйвер развития страны» выступил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В ходе общения с молодежью Михаил Дегтярев четко сформулировал, что для него вкладывается в понятие госслужбы. Если для кого-то это возможность запрыгнуть в социальные и карьерные лифты, то, по мнению губернатора, миссия государственного служащего - служение обществу и государству.

- Госслужба - это от людей, вместе с людьми, ради людей! - подчеркнул губернатор Хабаровского края.

Смена «Служить» собрала 350 человек со всей России в возрасте 18-35 лет. Главное направление мероприятий смены - повышение вовлеченности современной молодежи в вопросы государственной службы и участие в их решении. Во время открытого общения глава региона рассказал о своем пути - девятилетней службе в госдуме и последующем назначении в Хабаровский край в соответствии с указом президента в 2020 году.

Михаил Дегтярев - наглядный пример губернаторов-патриотов, призывающих молодежь строить свою карьеру на принципах служения Родине. Глава Хабаровского края призывает молодых людей ехать именно на Дальний Восток - в макрорегион, к которому сегодня приковано особое внимание президента России.

Большое преимущество края - размеры, которые дают больше возможностей.

- Наш регион - третий по площади в России. Есть отличные места: в горнорудной промышленности, на транспорте, в социальной сфере и на военной службе. Мы вас ждем! Для тех, кто хочет зарабатывать и чувствует силы, сегодня самое время работать и служить на Дальнем Востоке! - заявил Михаил Дегтярев.

Повестка панельной дискуссии затронула также тему помощи военнослужащим, их семьям и новым территориям России. Глава региона отметил, что ответом на многие вопросы о развитии своего города, региона или страны является любовь.

- Всех нас объединяет любовь к России и к своей малой родине, к тому месту, где вы служите - в широком смысле этого слова. И это самое главное. Можно учиться, заниматься спортом, быть руководителем или работать по найму. Но очень важно любить родной край, Россию, свое дело и людей!