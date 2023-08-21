Медведь Ерофей стал новым заместителей Сергея Кравчука

Чат-бот будет круглосуточно принимать вопросы и обращения хабаровчан Фото: Администрация Хабаровска

В ходе всероссийского форума «Амур» жители и гости Хабаровска узнали, что в помощь мэру города Сергею Кравчуку в работу над контролем за проблемами хабаровчан был внедрен медведь Ерофей. Как заявил сам градоначальник, Ерофей назначен на должность цифрового заместителя.

Новый помощник - чат-бот, функционирующий на платформе «Телеграм». Диджитальный вице-мэр будет принимать жалобы и обращения в круглосуточном режиме. Найти Ерофея можно по ссылке @erofey_help_bot.

- Я здесь для помощи нашему мэру Сергею Кравчуку, чтобы круглые сутки, в любое время собирать все ваши проблемы и отвечать на вопросы. Чтобы мэр был на связи и оперативно узнавал новости города. Это, кстати, и мой родной город! Я здесь родился и хочу вместе с мэром помогать хабаровчанам делать наш город лучше! - заявил Ерофей.

Новый чат-бот был презентован главой краевой столицы. Программа была опробована участниками форума в режиме реального времени. Отличие цифрового медведя заключается в том, что Ерофей является частью местной экосистемы «Цифровой Хабаровск» - продукт отечественных нейросетей, функционирующий в связке другими сервисами.

За последние годы Хабаровск проделал немало больших шагов в развитии цифровых сервисов, помогающих упрощать жизнь его жителей. Так, появились ресурсы, позволяющие узнать местонахождение общественного транспорта в реальном времени. Кроме того, разработана первая на Дальнем Востоке «Цифровая карта ТОС», предоставляющая всю информацию о наличии ТОС в городе и их деятельности.

Отличительной особенностью цифровизации Хабаровска являются минимальные расходы на это направление. В отличие от других городов, которые тратят сотни миллионов на сервисы спорного характера, Хабаровск действует по большей части без привлечения дополнительного финансирования, силами специалистов команды Сергея Кравчука. Это тот самый случай, когда чиновники могут работать не ради галочки, а для развития родного города и вполне эффективно. Вот и медведь Ерофей сразу после своего назначения заявил, что зарплату ему платить не требуется.