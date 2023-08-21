Завтра, 22 августа, лучше с собой взять зонт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лето подходит к своему логическому завершению. И как бы мы ни хотели, чтобы оно длилось круглый год, дальневосточный климат не изменится. К слову, в этом году август достаточно долго радует хабаровчан теплыми деньками. Только за сегодня, 21 августа, термометр не раз показал отметку в +30 градусов, что говорит о том, что лето до сих пор с нами. Но надолго ли?

Погода в Хабаровском крае на 22-25 августа 2023

Непогода настигнет регион уже 22 августа.

- Завтра южные и центральные районы Хабаровского края будут находиться под влиянием циклона с территории Китая, в связи с этим прогнозируется значительное ухудшение погодных условий. Пройдут дожди, местами сильные и очень сильные. Ветер также усилится до 5-10 метров в секунду, местами - порывы 15-20 метров. Температурный фон ночью составит 16-21 градус выше нуля (местами 11-16), а днем - 22-27 (местами 15-20), - рассказал «КП» - Хабаровск» Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В Хабаровске 22 августа погода тоже испортится. Ночью синоптики прогнозируют дождь, днем он продолжится и временами будет сильным. Ветер ожидается юго-западный и южный, ночью - 6-11 метров в секунду, а днем 8-13. Температура ночью опустится до +19 градусов, а днем поднимется до +25.

- 23-24 августа погода немного улучшится. Активные фронтальные разделы отойдут на соседнюю территорию, но все равно в крае местами сохранятся кратковременные дожди и ливни. В Хабаровске в эти дни ожидается погода без существенных осадков, но будет уже не так жарко, как сегодня. Ночью температура достигнет порядка 16-19 градусов, днем - 25-27. Ветер слабый, до умеренного.

В пятницу, 25 августа, день в Хабаровске будет спокойный - без осадков. Ветер ожидается северного направления, от 5 до 10 метров, температура немного понизится - ночью +16, днем +25.

- Пока, предварительно, на этих выходных вновь пройдут кратковременные дожди, а температурный фон продолжит понижаться с приходом более холодного воздуха. Ночью будет порядка 15-16 градусов, а днем - 22-24, - добавил синоптик.

Погода в конце августа 2023 в Хабаровске

Есть и плохие новости. Жара уходит из Хабаровского края.

- До конца августа в принципе таких высоких температур больше не ожидается. Сегодня последний настоящий жаркий летний день. Далее будет преобладать воздух умеренных широт, смещаться будет из северных, арктических широт. Поэтому воздух уже не прогреется так сильно. Ночные температуры до конца месяца опустятся до 13-15 градусов, а днем до 23 выше нуля.

Напоминаем, что прогноз погоды может измениться. Следите за актуальной информацией на сайте hab.kp.ru.

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