Михаил Чувашов: Без работы в команде достичь больших результатов не получится

Волонтерский корпус на форуме составил 76 человек Фото: Администрация Хабаровска

Благодаря усилиям краевых и городских властей Хабаровск сохраняет за собой статус молодежной столицы ДФО, став площадкой самого заметного и крупного молодежного форума востока России - образовательного форума «Амур». Губернатору Михаилу Дегтяреву удалось добиться его признания на федеральном уровне, и с этого года событие носит статус всероссийского.

Уже 22 августа пройдет заключительный день большого для Хабаровского края события, собравшего 550 участников почти из всех регионов страны. На форуме представлены три образовательных трека: «Добро пожаловать домой» - для решений по адаптации возвращающихся с СВО военнослужащих, «Развитие малых городов» - для поиска решений по развитию малых городов, и «Если быть, то быть первым» - для разработки проектов по просвещению молодежи.

Отдельный день был посвящен ролевой игре «Город-на-Амуре», участники которой примеряли роль создателей системы управления городом, разрабатывали законы и правила.

Как обычно, не всегда заметную, но от этого не менее существенную работу по организации форума и его успешному проведению сделали волонтеры. В этом году на молодежный и образовательный форум съехались 76 человек из 11 субъектов страны, которые и сформировали волонтерский корпус.

- Свои заявки на участие на форуме в качестве части волонтерского корпуса подали более 250 человек, и уже из них были отобраны 76 волонтеров. Отбор проводился в несколько этапов. После подачи заявок кандидаты проходили обучающие вебинары. Те, чьи заявки оказались победными, еще до форума приняли участие в полевой школе, где своими знаниями делились тренеры и федеральные эксперты, - рассказал «КП» - Хабаровск» Михаил Чувашов, руководитель волонтерского корпуса форума «Амур».

С каждым годом форум становится масштабнее и предлагает своим участникам все больше возможностей для социализации и самореализации. Событие регулярно претерпевает определенные изменения, но положительный эффект большого всероссийского мероприятия остается неизменным.

- Форум, определенно, идет на пользу как волонтерскому корпусу, так и каждому его участнику. Это крупное событие, которое сегодня показывает слабые точки и то, как можно в них расти, обучаться новому. Но самое главное, что дает форум - работа в команде. Это способность, которая дается не каждому, но достичь больших результатов по-другому здесь не получится.