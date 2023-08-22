Свет рождается во тьме!

Фото: АО «Ургалуголь»

Комфорт жизни миллионов людей зависит от качественного и бесперебойного обеспечения электроэнергией, без которой многие просто не представляют себе существование в сегодняшнем мире. В массе стран для выработки энергии используется каменный уголь, поэтому его добыча имеет колоссальное значение для функционирования всего живого.

Фото: АО «Ургалуголь»

Работа на результат

В Хабаровском крае за развитие и процветание угольной отрасли отвечает АО «Ургалуголь» - структурное подразделение АО «Сибирская угольная энергетическая компания». На территории региона предприятие занимается добычей угля на Ургальском каменноугольном и Мареканском буроугольном месторождениях. Главные цифры, которые дают представление об эффективности и важности деятельности АО «Ургалуголь» в 2022 году, следующие: количество добытого в горной массе угля - 10 миллионов тонн, а сумма налоговых отчислений, поступивших в бюджет Хабаровского края, составила 2,6 миллиарда рублей.

К грядущему дню шахтера «Ургалуголь» подходит с достойными результатами и устойчивыми позициями. За период с января по июль 2023 года показатели по добыче угля достигли 5,1 миллиона тонн, а краевой бюджет получил 1,8 миллиарда рублей налоговых платежей. Предприятие обеспечивает рабочими местами 3,7 тысячи человек, выполняя, кроме того, социальные обязательства перед регионом и, в частности, поселком Чегдомын, для которого «Ургалуголь» является градообразующим. Так, в рамках инвестпроектов на территории Чегдомына планируются мероприятия по программе «Чистый воздух».

Функционирующее на территории Хабаровского края предприятие демонстрирует свою эффективность на фоне всех подразделений АО «СУЭК» по стране, о чем свидетельствуют результаты внутреннего конкурса. По итогам работы в 2023 году эксперты центральной комиссии АО «СУЭК» присудили предприятиям Хабаровского края победу в двух категориях. Управление взрывных работ было признано лучшим в номинации «Лучшее предприятие и лучшая управленческая команда (ВСП)», а шахта «Северная» первенствовала среди предприятий в номинации «Лучшее предприятие и лучшая управленческая команда (ПГР)».

Фото: АО «Ургалуголь»

Лицо предприятия - его команда

Коллектив управления взрывных работ АО «Ургалуголь» трудится в качестве самостоятельной производственной единицы только третий год, однако, как показывает пример дальневосточного предприятия, количество лет, проведенных за работой, отходит на второй план без должного уровня качества этой работы. Управление, в чьем распоряжении более 200 специалистов, успешно справляется с четырьмя самостоятельными участками, в числе которых участки спецтехники, взрывных работ, завод по приготовлению невзрывчатых компонентов, а также участок буровых работ. Последний, достигнув отметки в 0,85 по коэффициенту технической готовности, продемонстрировал один из лучших показателей по всей России. Кроме того, за шесть месяцев 2023 года станки пробурили 785 километров, что на 63 километра превысило утвержденный годовой план. Подобный рывок зафиксирован в истории деятельности «Ургалугля» впервые.

За прорывные показатели предприятие не в последнюю очередь обязано отлаженной работе механической службы управления взрывных работ, ответственной за производительность всего парка техники. Сегодня управление располагает 20 единицами спецтехники, которые занимаются как изготовлением взрывчатых материалов, так и их транспортировкой, а также доставляют необходимые комплектующие. А благодаря опыту команды взрывников скорость и качество осуществления взрывных работ не способны подорвать никакие погодные условия, будь то дождь или снегопады.

Компания не намерена останавливаться на сегодняшних успехах и планирует лишь наращивать показатели, в том числе за счет подготовки горной массы с помощью буровзрывных работ. Для этих целей в 2024 году на базе управления взрывных работ ожидается ввод в эксплуатацию еще одного ключевого объекта - склада взрывчатых материалов, где, помимо прочего, будет размещена аммиачная селитра. Управление взрывных работ входит в ряд флагманов «Ургалугля», к эффективности которых должны стремиться все предприятия «СУЭК».

Фото: АО «Ургалуголь»

Первый миллион

Шахта «Северная» получает признание конкурсной комиссии уже второй год подряд, что говорит не о случайных всплесках продуктивности, а о стабильных и четко выстроенных механизмах работы коллектива. Награда нашла своего обладателя абсолютно по делу, ведь подземщики шахты «Северная» действительно проводят ударный год.

Так, в начале июня предприятие уже отметилось первым добытым миллионом тонн угля. Слаженная работа участков ПГР шахты «Северная» вкупе с работой подрядных организаций, осуществляющих подготовку горных выработок, позволила справиться с монтажом и запуском новой лавы, существенно опережая поставленные сроки. Все действия, касающиеся перемонтажа производящего добычу комплекса и вспомогательного оборудования, а также передислокации оборудования очистного забоя, заняли всего 76 дней - один из лучших показателей скорости среди предприятий «СУЭК».

Двух с половиной месяцев бригадам подземщиков хватило для монтажа горно-шахтного оборудования с конвейером и подземного перемещения секции механизированной крепи почти на три километра. Стоит отметить, что достичь высоких темпов отработки лавы возможно только при соблюдении всех норм безопасности, поэтому мероприятия в этом направлении также были выполнены в срок. Скорость и качество проделанной работы впечатляют еще и по причине уникальной протяженности очистного забоя, которая на шахте «Северная» составляет 400 метров - подобная технология работ находится на вооружении считанного количества шахт России.

Во втором полугодии шахта лишь набирает обороты. Улучшение горно-геологических условий послужило ключевым фактором повышения нагрузки и снижения простоев, что и обеспечило прирост показателей добычи угля - за июль было взято более 390 тысяч тонн. Второй миллион тонн добытого подземщиками «Северной» угля ожидается к выдаче до конца августа.

Отдельной похвалы заслуживают и горняки, задействованные в добыче на открытых горных работах. Здесь успехи принадлежат специалистам разреза «Правобережный», чей объем добычи за 2023 год ожидается на уровне более 5,3 миллиона тонн. Отметка в два миллиона тонн угля благодаря слаженным действиям высококвалифицированных работников была пробита еще к началу лета, поэтому намерение перешагнуть рубеж в пять миллионов тонн - не просто громкие слова.

Фото: АО «Ургалуголь»

Гордость всей страны

Ежегодно «Ургалуголь» расширяется и развивается, закрепляя за собой статус одного из влиятельных игроков на энергетическом рынке в России и за ее пределами. Интенсивное наращивание мощностей, естественно, дает свои плоды. Так, в марте 2023 года был зафиксирован исторический рекорд по объему отгруженной продукции - по направлению потребителей отправились 8600 вагонов, уместивших внутри 650 926 тонн угля. Подобные успехи позволили за первые пять месяцев года засвидетельствовать пройденную отметку в три миллиона тонн отгруженной продукции, проследовавшей для обеспечения электроэнергией отечественных и зарубежных потребителей.

В целях увеличения объемов поставок компанией запущено строительство соединительного железнодорожного пути на инфраструктуре ОАО «РЖД» по станции Ургал-1. Главная польза данной инициативы - обеспечение прямого движения в Комсомольск-на-Амуре, избегая угловых заездов на станции. Кроме того, в 2023 году планируется завершить строительство железнодорожной станции Угольная протяженностью шесть километров.

«СУЭК» является гигантом энергетической мировой отрасли, чья репутация ни в коем случае не может быть подорвана качеством главного ресурса - угля. Поэтому добываемый материал регулярно проходит испытания на территории «Ургалугля» на базе углехимической лаборатории, не имеющей аналогов на Дальнем Востоке по инспекции качества углей. Кроме исследования поступающих проб из шахт, разрезов и горных массивов, концентрат и промпродукт дополнительно проверяются непосредственно перед отгрузкой, ведь потребитель должен получить продукт ровно с теми характеристиками, что были прописаны в договоре. Так и завоевывается доверие.

Фото: АО «Ургалуголь»

Цифра

5 миллионов тонн

Столько угля добыто предприятиями АО «Ургалуголь» с начала 2023 года.

Фото: АО «Ургалуголь»

Цифра

2 Столько предприятий АО «Ургалуголь» стали лучшими по итогам конкурса «СУЭК» в 2023 году.

Из истории

АО «Ургалуголь» - градообразующее предприятие поселка Чегдомын, крупнейшее угледобывающее предприятие Дальнего Востока. Его история началась в 1939 году. В это время были заложены две штольни.

А 29 ноября 1947 года приказом Министерства угольной промышленности Восточных районов СССР №181 было организовано Ургальское рудоуправление комбината «Хабаровскуголь». Начались работы по восстановлению шахт, законсервированных в годы Великой Отечественной войны.

В 1994 году на базе шахтоуправления «Ургальское» было учреждено ОАО «Ургалуголь» - предприятие по добыче угля на Ургальском месторождении.

«Ургалуголь» сейчас

На предприятиях работает 3152 человека. До 2025 года планируется увеличить численность персонала на 500 человек. В год добывается 10 миллионов тонн угля.

Победа 2023

За неделю до празднования Дня работников угольной промышленности трудовые коллективы шахты «Северная» и угольного разреза «Правобережный» акционерного общества «Ургалуголь» торжественно отрапортовали о синхронной добыче двухмиллионной тонны подземным способом и трехмиллионной тонны угля на открытых горных работах с начала текущего года.

Фото: АО «Ургалуголь»

Торжественные митинги по случаю достижения выдающихся производственных показателей прошли практически одновременно прямо на производственных площадках. Бригады угольщиков коллеги и руководители производственных единиц встречали цветами и крепкими рукопожатиями сразу после окончания миллионных смен.

Таким образом, добыча угля подземным способом из лавы 26-05 шахты «Северная» за неполных восемь месяцев перевалила за два миллиона тонн (+ 242 тысячи тонн или 12,6 процента к плану).

- Важно отметить, что перемонтаж добычного комплекса, конвейерного и вспомогательного оборудования был досрочно завершен в феврале 2023 года. Благодаря четкой работе участков ПГР шахты «Северная», слаженному взаимодействию с подрядными организациями, занятыми на подготовке горных выработок, произвести монтаж и запуск новой лавы удалось в кратчайшие сроки. Мероприятия по перемонтажу и перемещению оборудования очистного забоя составили 76 дней. Это один из лучших результатов в компании СУЭК. За это время бригады подземщиков «Ургалугля» смогли переместить под землей на расстояние около трех километров 232 секции механизированной крепи, смонтировать добычной комплекс со вспомогательным горно-шахтным оборудованием и конвейером. При этом выполнен целый комплекс мероприятий по соблюдению норм безопасности, позволяющий отрабатывать лаву в высокопроизводительном темпе, - рассказал директор шахты Алексей Эссальников.

- Особенно хочется поблагодарить за самоотдачу и упорный труд коллектив добычного участка №3, бригадира Вячеслава Полеваева и начальника Александра Алексиевича, команды которых показывают слаженную и безаварийную работу в сложных горно-геологических условиях при обильном водопритоке, - отметил директор.

Основной рост добычи был обусловлен сокращением сроков перемонтажа в лаву 26-05 на семь дней, а также увеличением нагрузки на очистной забой, снижением времени дробления негабаритов и замены резцов комбайна. Зольность добываемого угля за семь месяцев находится в плановом поле.

Теплые слова благодарности за самоотверженный труд звучали и на площадке разреза «Правобережный», где приветствовали коллективы участков открытых горных работ и вспомогательных производств.

Дальневосточные шахтеры заверили, что не намерены снижать темпы добычи, а также пообещали порадовать земляков новыми производственными достижениями к 85-летию Хабаровского края, которое будет отмечаться в октябре текущего года.