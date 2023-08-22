Стройки и отопительный сезон: итоги визита Михаила Дегтярева в Охотский район

Губернатор заслушал доклады о реализации флагманских проектов и подготовке к отопительному сезону Фото: Правительство Хабаровского края

На минувшей неделе делегация правительства Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым посетила с рабочей поездкой Охотский район. Муниципалитет стал очередной площадкой для проведения расширенного заседания краевого правительства. Негласная цель - охват каждого района данными мероприятиями, чтобы проводить заседания по всему краю, ведь формат зарекомендовал себя, позволяя прямо на месте принимать важные решения и объединять усилия муниципальных и краевых властей.

Новая жизнь социальных объектов

Практически все визиты Михаила Дегтярева в районы сопровождаются личной проверкой объектов, на которые выделяют бюджетные средства. Визит в Охотский район не стал исключением.

Универсальный зал местного Дома культуры в настоящее время находится в состоянии капитального ремонта в рамках национального проекта «Культура». Губернатор проинспектировал ход работ по реконструкции объекта, под крышей которого сегодня действуют 13 кружков, в числе которых театральный и хореографический. Дом культуры принимает 120 человек, включая взрослых и детей, которые хотят реализовываться с помощью многофункциональной площадки.

Масштабная реконструкция танцевального зала по нацпроекту «Культура» стартовала в мае этого года, а сдать объект планируется уже в октябре. Одна из целей ремонта - увеличение посещаемости культурных мероприятий. Все работы обошлись в сумму более 10 миллионов рублей, из которых 7,7 миллиона рублей были предоставлены из федерального бюджета.

- После капитального обновления зал станет многофункциональным. Здесь будут проходить концерты, выставки и различные игровые программы. Сдача объекта намечена на октябрь - ко дню рождения Хабаровского края, - отметил Михаил Дегтярев.

Реализация флагманских инициатив

Кроме того, губернатор убедился, что даже на территории севера края эффективно работают программы стимулирования гражданских инициатив, ТОС и культурного развития. Эти вопросы легли в основу расширенного заседания правительства.

Как рассказал в своем докладе первый вице-губернатор Александр Никитин, в крае продолжается успешная реализация флагманских инициатив «Край комфортного проживания» и «Край инноваций и новых возможностей». Основной упор в выступлении был сделан на проектах «Мой Хабаровский край», «Культурные гастроли», «Дорога молодым».

Глава региона заметил, что о результатах работы региона говорит растущее количество фестивалей, форумов и гастролей, а также развитие волонтерского движения.

- По таким программам, как «Пушкинская карта», содействию ТОСам, грантовым проектам СОНКО Хабаровский край - лучший на Дальнем Востоке и на высших позициях по стране! - заявил Михаил Дегтярев.

Ситуация по ТОС превосходит все ожидания. И если три года назад в крае почти никто не знал о территориальных общественных самоуправлениях, то сегодня только в столице региона насчитывается 280 ТОС. По инициативе губернатора в будущем проведение смотра-конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» распространится по всей территории края, чтобы возможность поощрения и реализации своих желаний была у жителей всех муниципальных образований.

Большой пласт мероприятий проходит в крае в рамках проекта «Культурные гастроли». Особенно полюбился в регионе военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», поэтому жители просят расширить его проведение за пределы столицы.

- Фестиваль проходит только в Хабаровске, но я предлагаю запланировать выступления отдельных военных духовых оркестров за пределами краевой столицы. Транспортом обеспечим. Надо людей поддержать! - сказал губернатор.

Кроме того, министерство культуры работает над организацией фестиваля, приуроченного к скорому выходу художественного фильма «Золото Умальты». Идея о создании одноименного фестиваля возникла в ходе встречи Михаила Дегтярева с членами съемочной группы фильма.

Тепло в дома Хабаровского края

Вторая часть расширенного заседания была посвящена вопросам подготовки региона к отопительному сезону 2023-2024.

- Президент России поручил обеспечить бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи. Ответственность серьезная! Подготовка к отопительному сезону вступила в завершающую фазу, и срывов ни по срокам, ни по качеству исполнения быть не должно! - подчеркнул Михаил Дегтярев.

По словам министра ЖКХ Анжелики Мироновой, все мероприятия по подготовке к зиме в этом сезоне затребуют 8,3 миллиарда рублей, на сегодня из них освоено четыре миллиарда рублей. Около 30 процентов от суммы пойдет на обеспечение топливом. По состоянию на середину августа удалось привести в порядок 271 котельную, 37 дизельных электростанций, а также отремонтировать 329 километров сетей, 581 единицу оборудования ДЭС и трансформаторных подстанций. Кроме того, промыты и опрессованы 3472 километра сетей.

Все работы осуществляются в соответствии с графиком, и губернатор попросил не сбавлять обороты при подготовке к непростому периоду.

- Прошу руководителей предприятий ЖКХ, глав муниципальных образований завершить все процедуры, организовать работу комиссий и выдачу паспортов готовности объектов ЖКХ к несению нагрузок. Первоочередное внимание - к социальной сфере и жилищному фонду!

Что касается объектов энергетики, ремонт энергооборудования теплоэлектроцентралей выполнен на 48 процентов. Специалисты привели в порядок 8,6 километра тепловых сетей, 119 километров электросетей и 534 единицы электротехнического оборудования. Всего на мероприятия по ремонту и созданию запаса топлива предусмотрено более 40 миллиардов рублей.