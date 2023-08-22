Новое оборудование и меньше стоков: река Амур под защитой главы Хабаровска

Модернизация завершится в 2024 году Фото: Администрация Хабаровска

С 2021 года в Хабаровске продолжаются работы по реконструкции очистных сооружений. После замены первого из четырех радиальных отстойников два года назад, в 2023 году специалисты взялись за второй и третий. Модернизация в рамках реализации инвестиционной программы МУП города Хабаровска «Водоканал» завершится в 2024 году.

Проверку хода работ провел мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Как отметил градоначальник, благодаря обновленному оборудованию отечественного производства в Амур попадает только очищенная вода. После оценки результатов было принято решение продолжать работу с использованием материалов из России.

- Со следующего года мы подаем заявку в краевую адресную инвестиционную программу. Это наша совместная работа с правительством Хабаровского края, которая позволит привлечь дополнительные средства для дальнейшего совершенствования работы очистных сооружений в Хабаровске. Сейчас строится много новых домов, которые требуют подключения к системе канализации. Мы будем подавать заявку на сумму порядка 2,3 миллиарда рублей. На сегодняшний день готова проектно-сметная документация, - пояснил Сергей Кравчук.

Для города модернизация очистных сооружений - это большой шаг в вопросе чистоты Амура. И Сергей Кравчук прекрасно понимает это, говоря о комплексной реализации данного проекта. При этом внимание городские власти уделяют и маленьким рекам. Например, несколько месяцев назад Сергей Кравчук также лично проверял ход подключения микрорайона Юбилейный к городским сетям, что снизит негативную нагрузку на реку Черную.

В борьбе за улучшение санитарной обстановки на водоемах и во всем городе администрация вместе с МУП Хабаровска «Водоканал» сотрудничает с краевым советом Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». За пять лет совместной работы в экологических акциях приняли участие более трех тысяч человек, силами которых удалось очистить более 40 километров береговых зон и ликвидировать свыше 25 источников сбросов загрязняющих веществ в воду.