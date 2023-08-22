Новый ФАП открыл свои двери пациентам в Хабаровском крае

Учреждение возьмет на себя население села Федоровка. Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения края

В Хабаровском крае исполняется президентский указ о реализации федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Цель, которая постоянно фиксируется губернатором края Михаилом Дегтяревым - повышение качества жизни людей, чтобы жизнь в регионе становилась удобнее и комфортнее. Именно нацпроекты, предполагающие дополнительное финансирование, являются эффективным механизмом в достижении этих целей.

Так, начав строительство в 2022 году, завершили возведение и уже сдали в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Федоровка Хабаровского района. Новый ФАП стал частью структуры Хабаровской районной больницы. Отделение заберет на себя жителей села Федоровка - порядка 390 детей и взрослых.

На строительство объекта было затрачено 61,5 миллиона рублей. Часть средств пошла на закупку мебели и необходимого оборудования. Важная функция, которая внедряется в медицинские учреждения удаленных населенных пунктов - возможность связаться с узкими специалистами путем ВКС.

- При необходимости фельдшер может проконсультироваться по вопросам, связанным с выработкой тактики лечения, назначения процедур, необходимости госпитализации. Такая поддержка экспертов ведущих медицинских организаций региона позволяет максимально приблизить качественную медицинскую помощь для пациентов, проживающих в небольших населенных пунктах края, - пояснил Юрий Бойченко, министр здравоохранения края.

Как рассказала фельдшер ФАПа Эльза Воеводина, до появления нового помещения оказывать первичную помощь приходилось в здании детского сада, а для прохождения ЭКГ жителям выписывались направления в села Мичуринское и Тополево.

- Сейчас для этих целей закупили электрокардиограф. Также есть возможность в специально отведенном процедурном кабинете производить забор крови и передавать образцы в ближайшие лаборатории для проведения биохимического анализа. Теперь мы можем проводить первый этап диспансеризации населения, а в скором времени - вакцинацию, - отмечает фельдшер.

Получения лицензии на ведение медицинской деятельности в регионе в ближайшее время ожидают еще четыре ФАПа: учреждения в Хабаровском, Бикинском, Ульчском и районе имени Лазо. До конца 2023 года в эксплуатацию сдадут еще шесть ФАПов и пять амбулаторий.

Реализация программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» началась в крае в 2021 году с целью повышения доступности оказания медицинской помощи. В 2023 году субъект получил на выполнение программы 1,5 миллиарда рублей из бюджетов страны и края. Средства расходуются на приобретение оборудования и транспорта, капитальный ремонт и строительство новых медицинских учреждений.