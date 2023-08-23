Была не нужна матери: у женщины из ЕАО отобрали ребенка, который голодал и ползал среди бутылок

Женщина из поселка Теплоозерск наплевала на своего малыша и полностью погрузилась в алкоголь. Фото: Щипицина Юлия

Женщина из поселка Теплоозерск наплевала на свою маленькую дочь и полностью погрузилась в алкоголь. Свой дом горе-мать превратила в жуткую питейную с кучами мусора и сомнительными людьми. А когда у нее отобрали малышку, уверяла, что исправилась, источая запах перегара.

АНТИСАНИТАРИЯ

Матерью 37-летняя Елена* стала в 2020 году. С отцом ребенка не задалось почти сразу, но со временем появился другой мужчина. Парочку объединили общие интересы - алкоголь и безработица. День за днем сожители устраивали дома попойки: когда вдвоем, когда со знакомыми, в основном маргинального вида.

О ребенке Елена вспоминала: кормила, одевала и, в общем, все. И то, по словам органов опеки, в холодильнике периодически еды не было, а вещи девочке были малы. В квартире царил хаос: бутылки, окурки, грязь (в том числе от крупной собаки), и венчала все это плотная завеса сигаретного дыма.

УТЕРЯННЫЙ ШАНС

Нетрудно догадаться, что женщина и ее возлюбленный официально не работали, изредка перебиваясь мелкими подработками. Пособий на малышку Елена не получала, и на что жили трое человек и собака - вопрос, на который парочка толком не смогла ответить. Вероятно, помогали неравнодушные люди.

За наплевательское отношение к дочери женщину не один раз привлекали по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка». Но ситуация от этого никак не менялась. В итоге органы опеки изъяли малышку, поместили в центр реабилитации, а Елену ограничили в родительских правах на полгода.

Женщине предоставили возможность доказать, что она исправилась и будет воспитывать дочь в нормальных условиях. Но Елена забила на это дело и пустилась во все тяжкие. Алименты она не платила - не с чего, малышку не навещала, необходимых вещей не привозила, ее жизнью не интересовалась и даже конфетки не передала.

ОФИЦИАЛЬНО

Полгода у Елены пролетели в алкогольном угаре. И тут повестка в суд по делу о лишении родительских прав. Органы опеки решили, что малышка не может жить в таких условиях, прокуратура ЕАО эту позицию поддержала. Сама горе-мать настаивала на том, что исправилась, и просила вернуть ей дочь. Но убедительных доказательств в свою пользу она предоставить не смогла. Наоборот, внешний неопрятный вид и перегар сыграли женщине далеко не на руку.

- Суд лишил женщину родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери и возложил на нее обязанность выплачивать алименты на содержание ребенка. Также он обязал органы опеки и попечительства обеспечить воспитание девочки, - рассказал «КП» - Хабаровск» Михаил Мокосеев, помощник прокурора Облученского района.

Решение суда не вступило в законную силу.

*Имя изменено

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