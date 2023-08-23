Пинали в голову и лупили кулаками: лежащего без сознания мужчину толпой избили в Хабаровске

Избитый толпой мужчина сбежал из больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Пятой площадки в Хабаровске стали свидетелями вопиющей жестокости. Очевидцам удалось снять на видео, как несколько человек избивают беззащитного мужчину. Он лежал посреди дороги неподвижно, пока молодые люди били его руками и ногами по голове.

СО ВСЕЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ

Видео с избиением мужчины разошлось по соцсетям 14 августа. Со слов очевидцев, ролик был снят накануне ночью. На кадрах видно, как несколько человек стоят, склонившись над лежащим полуобнаженным мужчиной, и бьют его по голове. Заметно, как один из молодых людей сначала целится и только потом наносит удар кулаком в голову. Другой в это время пинает человека ногой.

Ни автор видео, ни водитель, ехавший впереди, не рискнули выйти из авто и попытаться остановить беспредел. Они просто проехали мимо. Неизвестно, вызвали ли они полицию или медиков, но к месту происшествия скорая все-таки приехала. Возможно, в «103» позвонили другие очевидцы преступления.

Судя по комментариям в соцсетях, на Пятой площадке часто происходят разборки. Но даже для тех, кто наблюдает драки едва ли не каждый день, случившееся стало шоком. Люди поражены жестокостью, с которой толпа избивала беспомощного.

СБЕЖАЛ ИЗ ПАЛАТЫ

Продолжение истории оказалось столь же странным, сколь ее начало. Врачи скорой увезли пострадавшего в больницу, но уже скоро пациент пришел в сознание и… сбежал.

- Сотрудникам полиции известно, что после конфликта на улице Вологодской бригада скорой доставила мужчину в стационар, откуда он сбежал, не оставив контактных данных, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Невозможно поверить, что после стольких сильных ударов по голове мужчина смог быстро прийти в себя и даже сбежать. До сих пор неизвестно, кем был пострадавший и почему на него напали. Сейчас ответы на эти вопросы ищет полиция.

- Участковыми уполномоченными отдела полиции №2 по факту избиения мужчины продолжается проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе личность потерпевшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - добавил Кирилл Блинов.

«КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием этой истории.

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