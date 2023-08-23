Нитратная картошка и поддельная молочка: опасные продукты нашли в больницах и школах Хабаровского края

Опасные продукты поступают в соцучреждения Хабаровского края Фото: Иван МАКЕЕВ

Почти полтонны опасных продуктов нашли в соцучреждениях Хабаровского края. В «наборе» анти-ЗОЖ оказались масло, сметана, сыр и даже картошка. В региональном управлении Роспотребнадзора назвали производителей, продукция которых оказалась в черном списке.

Стоит отметить, что специалисты ведомства проверяли только те продукты, которые поступали в краевые соцучреждения. Это больницы, школы, детсады и другие. В реальности объем опасных товаров может быть в десятки раз больше. Данные о продуктах, которые продаются в магазинах, не приводятся.

Больше всего нарушений зафиксировано среди молочной продукции. Специалисты нашли в ней несоответствие проб по составу жира и содержанию фитостеринов. Отметим, что любая примесь растительных жиров в молочке говорит о том, что это фальсификат. Поддельной была признана продукция:

- масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное», высший сорт, 82,5 процента, производитель ООО «Ру.Милк», Челябинская область;

- масло сладко-сливочное традиционное «Экомилк», высший сорт, несоленое, 82,5 процента, производитель АО «Озерецкий молочный комбинат», Московская область;

- масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное», высший сорт, 82,5 процента, производитель ООО «Лав продукт», Московская область;

- масло сладко-сливочное «Крестьянское», высший сорт, 72,5 процента, производитель АО «Озерецкий молочный комбинат», Московская область;

- масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» высший сорт, 72,5 процента, производитель «Мозырьские молочные продукты», Беларусь;

- сыр «Российский», производитель ООО «МолоВита», Республика Татарстан;

- сметана 15-процентная, производитель ООО «Эколюкс», Хабаровский край;

- сыр «Голландский», производитель ООО ПК «Маслосырзавод Солтонский», Алтайский край;

масло сладко-сливочное несоленое крестьянское «Белая королева», 72,5 процента, производитель ООО «Уральский маслозавод», Челябинская область;

- сыр «Российский», 50-процентный, производитель ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», Пермский край;

- масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское», 72,5 процента, производитель ИП Зарубкин Д. В., Алтайский край;

- масло сливочное «Традиционное», 82,5 процента, высший сорт, производитель ООО «Модус», Московская область.

Кроме молочки, проверку провалили овощи, в которых были найдены нитраты. Опасные для здоровья вещества в некоторых случаях превышали норму в несколько раз. Лабораторные исследования показали высокое содержание нитратов в продуктах:

- картофель, выращенный в Тюменской области, производитель ООО «Агрофирма КР и ММ»;

- морковь из Красноярского края, производитель ИП Воронов Е. Г.;

- свекла китайская, производитель - торгово-экономическая компания «Баофу» Suifenhe Baofu Economik and trade Co.LTD.

Общий вес некачественных продуктов составил 497,4 килограмма. Все они были обнаружены в учреждениях Хабаровска, Комсомольска, Верхнебуреинского, Нанайского, Ванинского районов и в районе имени Лазо.

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