Предсказывала судьбы и инвестировала деньги: жительница Хабаровска придумала две личности ради богатства

Хабаровчанка искала жертв среди знакомых и убеждала их инвестировать деньги Фото: Кадры оперативной съемки

«Я находилась в полном гипнозе, не понимая, что я делаю», - рассказала одна из потерпевших по делу о серии мошенничеств с займами. Хабаровчанка Кристина искала жертв среди знакомых и убеждала их инвестировать деньги. Для этого 29-летняя женщина придумала несколько персонажей, которые помогли ей обогатиться на десятки миллионов рублей.

МИФИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР

Очевидно странную схему Кристина придумала еще в 2017 году. Она рассказывала знакомым о своем лучшем друге Павле, который нашел золотую жилу. Якобы мужчина покупал на торгах конфискованную за долги недвижимость и перепродавал по рыночной цене. Павел оказался полностью выдуманным.

Только загвоздка: у Павла не было денег, поэтому ему нужны были инвесторы. Взамен мужчина якобы предлагал возврат полной суммы и проценты сверху. Кристина от лица лучшего друга обещала быстрое богатство без особых усилий. Ну как тут не поверить.

В схему в итоге втянулись минимум восемь человек. Одна их них - подруга Кристины Мария. Женщины знакомы еще со школы и дружили более 20 лет. Общались семьями, ездили вместе в путешествия. Жертва не подозревала, что самая близкая подруга сможет ее обмануть, поэтому начала переводить ей деньги.

29-летняя женщина придумала несколько персонажей, которые помогли ей обогатиться на десятки миллионов рублей Фото: Кадры оперативной съемки

ПРОГРЕВ

Своим жертвам Кристина наказала: Павлу не звонить, личные встречи исключены. Якобы мужчина из известной семьи, а его деятельность не совсем законна, поэтому «светиться» он не хочет. Общаться с ним можно было только по электронной почте и сообщениям в мессенджере.

Первые сделки были на относительно небольшие суммы - в районе 100-200 тысяч рублей. И деньги мифический Павел действительно возвращал, как и обещал - с процентами. Втершись в доверие, выдуманный инвестор стал предлагать вложения крупнее. Чтобы жертвы не соскочили, Кристина придумала и ввела нового персонажа.

- Потом она дала контакт своей знакомой гадалки и сказала: «Обратись к ней, она все видит». Эта экстрасенс подтвердила, что Павел очень хороший человек, мне нужно дальше с ним сотрудничать и вкладывать деньги. Гадалка сказала, что нужно инвестировать крупную сумму. Этого экстрасенса я тоже ни разу не видела, - рассказала потерпевшая Мария.

ПРЕДЕЛ ДОВЕРИЯ

В конце 2020 - начале 2021 годов Мария заняла деньги у родителей и родственников, клиентов, взяла кредиты, в том числе под залог квартиры. 3,5 миллиона рублей женщина отдала Кристине и ее выдуманному инвестору сроком на три месяца. Деньги хабаровчанка обратно не получила.

- Гадалка писала: «Я вижу, что вам нужно продлить займ, у вас все будет хорошо». Кристина эту информацию подтверждала. Она говорила, что регулярно видится с Павлом и общается насчет моих денег. Через полгода средства так и не вернулись, - поделилась обманутая подруга подсудимой.

Гадалка посоветовала Марии забрать долг коммерческой недвижимостью. Павел пообещал женщине целый этаж в одном из крупных торговых центров Хабаровска. Выручку от сдачи помещений в аренду нарисовал крупную: около 500 тысяч рублей в месяц. Мария согласилась.

ВЫТЯГИВАНИЕ ДЕНЕГ

А дальше снова начался цирк. Кристина и Павел просили еще деньги на нотариусов, на разные оформления, на налоги и тому подобное. Например, 200 тысяч рублей Мария перевела на починку якобы прорванной трубы. Так продолжалось до 2022 года. К этому моменту она перевела 18,2 миллиона рублей.

Обманутые люди написали на Кристину заявление. Женщину задержали, во время обыска у нее дома изъяли телефоны, компьютеры и банковские карты. Хабаровчанка использовала несколько сим-карт для переписки с потерпевшими: одна личная, несколько - для инвестора Павла и минимум двух гадалок. Всех персонажей женщина придумала и писала жертвам от их лица. Однажды она заплатила таксисту, чтобы он записывал голосовые сообщения от имени Павла.

Уголовное дело было заведено по статьям «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину» и «Мошенничество в особо крупном размере». Общий ущерб оценили в 40 миллионов рублей. Вину Кристина не признала, сказав, что у нее действительно есть крупные долги, но преступлений она не совершала. Позже начала оспаривать вменяемую сумму.

- В ходе предварительного следствия, которое длилось больше года, исследованы банковские и иные документы, проведена серия очных ставок, а также другие следственные действия. Объем уголовного дела составил 17 томов. В качестве обеспечительной меры наложен арест на земельный участок, который оформлен на супруга подсудимой, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

ГДЕ ДЕНЬГИ?

А они утекли в неизвестном направлении. На счету у женщины было около 100 тысяч рублей. Удалось выяснить, что часть похищенных денег Кристина потратила на косметологические процедуры во Владивостоке. Что именно делала женщина и почему в соседнем регионе - пока не раскрывается. Но поездки в Приморье явно не стоили 40 миллионов рублей. У подсудимой также есть квартира, однако наложить арест на единственное жилье по закону нельзя.

Еще часть денег хабаровчанка тратила на погашение долгов. Так она смогла возвращать займы с процентами на первоначальном этапе и завоевать доверие жертв.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 15 лет колонии.