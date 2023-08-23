Сергей Кравчук рассказал Сергею Стиллавину о достоинствах Хабаровска

Хабаровск и его 300 солнечных дней всегда рад гостям Фото: Администрация Хабаровска

Популяризация, продвижение бренда Хабаровска и Хабаровского края - цель, над выполнением которой работают первые лица региона и краевой столицы. Накануне мэр Хабаровска Сергей Кравчук прогулялся по набережной вместе с теле- и радиоведущим Сергеем Стиллавиным. Ведущий прибыл в Хабаровск в качестве спикера в рамках Второго Всероссийского туристического форума. А в преддверии начала мероприятий градоначальник познакомил Стиллавина с достопримечательностями города.

Первым делом в ходе беседы радиоведущий решил поинтересоваться, чем столица Хабаровского края может быть привлекательна для туристов. Глава города, прежде всего, отметил расположение Хабаровска, который стоит на Амуре, а также архитектуру.

- Если пройти центральную улицу Хабаровска - Муравьева-Амурского до конца, начиная от набережной, то можно увидеть все архитектурные стили от конца 19-го века до века 21-го, от русского купеческого стиля и сталинского классицизма до современных многоэтажек. Кроме того, в городе много красивых светодинамических фонтанов и зелени - все наши гости отмечают эту деталь, - ответил Сергей Кравчук.

В день встречи шел дождь, однако мэр напомнил, что Хабаровск как раз отличается количество солнечных дней - таких в году насчитывается около 300. Сергей Стиллавин отметил, что эта особенность может быть привлекательна для желающих посетить Хабаровский край.

- В городах, где много солнца, нужно снимать кино. Думаю, кинематограф позволит сделать Хабаровск еще более привлекательным для туристов, - сказал он.

Приток туристов действительно ожидается здесь уже грядущей зимой, когда в пригороде Хабаровска откроется горнолыжный комплекс «Хехцир».

В разговоре с Сергеем Стиллавиным мэр Хабаровска говорил не только о настоящем, но и будущем Хабаровска. В этом плане глава города делает акцент на мастер-плане Хабаровска, который на сегодняшний день проходит широкое обсуждение в рамках общественных советов по развитию города. Итоговый документ будет передан губернатору Михаилу Дегтяреву для последующей презентации президенту РФ Владимиру Путину. После его утверждения Хабаровск получит многомиллиардные средства на реализацию данных проектов, что позволит городу получить новый импульс развития.

- Мастер-план затронет все сферы - благоустройство, транспорт, культуру, экономику и другие. В Хабаровске появятся индустриальные зоны, новые дорожные развязки, общественные пространства, преобразится облик исторического центра. Но самое главное, я вижу город удобным для его жителей, так как центры городской жизни будут создаваться таким образом, чтобы добраться до всего необходимого можно было за 15 минут пешком, - рассказал Сергей Кравчук.