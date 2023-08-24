Зальет за полдня: сильные ливни ударят по Хабаровскому краю в конце недели

Погода в Хабаровском крае снова испортит выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Хабаровском крае снова испортит выходные. Южная и центральная части региона окажутся под влиянием циклона, который принесет с собой сильные дожди. Из-за этого объявлено штормовое и экстренное предупреждение.

Дожди и ливни обрушатся на Хабаровский край в пятницу, 25 августа. Первыми удар непогоды примут Бикинский, Вяземский и имени Лазо районы. 26 августа стихия обрушится на центр региона. Во власти дождей и ливней окажутся Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Советско-Гаванский, Ванинский районы и город Комсомольск-на-Амуре.

Судя по прогнозу погоды, упадут и температуры воздуха. В регионе станет прохладнее в среднем на четыре-шесть градусов. Например, в Хабаровске столбики термометров покажут +20 градусов в субботу. В Комсомольске ожидается +19 градусов. Местами усилится ветер до 13 метров в секунду.

Жителей региона предупреждают: ливни могут привести к подтоплениям дворов, дорог и улиц из-за засоренных ливневок. Повышается риск ДТП и нарушений в работе транспорта. Непогода может привести к коммунальным авариям. Жителей края просят не купаться в водоемах.

- Усиление ветра может привести к падению деревьев и повреждению слабо закрепленных и ветхих конструкций. […] Силы и средства находятся в готовности к реагированию на происшествия, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

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