Слил интимные фото знакомым: 18-летняя жительница Биробиджана стала жертвой вымогателя

Неизвестный разослал откровенные фото девушки ее знакомым в ЕАО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полиция ищет вымогателя, который угрожал 18-летней жительнице Биробиджана разослать ее интимные фото. Девушка не поддалась угрозам, но быстро пожалела. Уже скоро ее откровенные снимки разлетелись по Сети.

«ВСЕ УВИДЯТ, КАКАЯ ТЫ»

Ирина (имя изменено - прим. ред.) вела свою страницу во «ВКонтакте», где хранила несколько фотографий интимного характера. Для посторонних и друзей доступ к ним был закрыт. Девушка никому не показывала снимки. Тайна вскрылась, когда она получила первое сообщение с угрозами.

Оказалось, что неизвестный взломал аккаунт Ирины. Он требовал заплатить 20 тысяч рублей, чтобы секрет девушки никто не узнал. Немного подумав, она отказала вымогателю в надежде, что он блефует, но прогадала. Буквально сразу ее откровенные фотографии разлетелись в личных сообщениях всем, кто был в списке друзей девушки. Вместе со снимками в Сеть попал и скриншот паспорта Ирины.

ЭТО СДЕЛАЛ ЗНАКОМЫЙ?

Девушка обратилась за помощью в полицию. Она написала заявление о вымогательстве и распространении позорящих ее снимков.

- Возбуждено сразу два уголовных дела. Первое по статье «Неправомерный доступ к личной информации», второе - «Вымогательство». Сотрудники изъяли телефон потерпевшей. В ходе экспертизы обнаружились посторонние входы со смартфона в ее аккаунт, - рассказала «КП» - Хабаровск» начальник отделения информации и общественных связей УМВД по ЕАО Оксана Ткачева.

Получается, что у вымогателя был доступ к телефону Ирины. Возможно, это кто-то из ее близких знакомых, которым девушка могла без опасений передать телефон. Пока неизвестно, есть ли у полиции подозреваемые.

- Следствие только началось, поэтому выясняются все обстоятельства. Подробности станут известны позже, - добавила Оксана Ткачева.

В полиции напомнили пользователям мессенджеров, что нужно проверять все ссылки и информацию, поступающую в личных сообщениях. С каждым днем появляется все больше способов обмана, схемы становятся все хитрей. Поэтому важно проявлять личную ответственность и внимательность, чтобы не стать жертвой преступников.

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