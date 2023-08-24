Тело погибшего нашли в багажнике: машина с девятью подростками улетела в карьер в Хабаровском крае

Восемь 18-летних подростков в ночь с 23 на 24 августа выпили и решили покататься Фото: Прокуратура Хабаровского края

В районе имени Лазо авто с компанией подростков упало в карьер, заполненный водой. В ДТП погиб 17-летний парень, который находился в багажнике. По данному факту заведено уголовное дело.

РОКОВАЯ ПОГОНЯ

Восемь 18-летних подростков в ночь с 23 на 24 августа выпили и решили покататься. Ребята как-то умудрились вместиться в Nissan Bluebird и стали рассекать по району. За руль сел парень, у которого не было прав. По пути компания встретила 17-летнего знакомого, который попросился с ними.

- Машина была полная, поэтому подростки предложили несовершеннолетнему знакомому залезть в багажник. Он согласился. Предварительно, когда компания каталась, нарвалась на сотрудников ГИБДД. Инспекторы потребовали подростков остановиться, но они этого не сделали - и началась погоня, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Подростки пытались скрыться, но в районе села Соколовка водитель потерял управление. Иномарка улетела в карьер, заполненный водой. Восемь человек спаслись, а ехавший в багажнике парень не смог выбраться и захлебнулся. Водитель сбежал с места ДТП и был задержан 24 августа.

Иномарка улетела в карьер, заполненный водой Фото: Прокуратура Хабаровского края

ОФИЦИАЛЬНО

- Уголовное дело заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть». Прокуратура района имени Лазо контролирует ход расследования, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Водителю грозит от пяти до 12 лет колонии.

- Следствием назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося, проводятся следственные и процессуальные действия. […] Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

На водителя также заведены «административки» сразу по пяти статьям. Его привлекут к ответственности за нарушение правил перевозки людей; перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности; отсутствие полиса ОСАГО; управление авто, не зарегистрированным в установленном порядке, без государственных регистрационных знаков и невыполнение требований полицейских об остановке машины.

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