Получил пулю за попытку бежать: на автовокзале Хабаровска подстрелили человека, сбившего двоих силовиков

Чтобы остановить беглеца, силовики применили оружие Фото: Оперативная съемка

На автовокзале Хабаровска произошла стрельба 24 августа. Здесь правоохранительные органы, по неофициальной информации, проводили рейд по мигрантам. Один из них общаться с сотрудниками не захотел и попытался скрыться.

20-летний парень (предварительно, родом из Кыргызстана) прыгнул в машину, вдавил педаль газа в пол и попытался скрыться. По пути он сбил двоих сотрудников силовых ведомств (каких именно - не раскрывается). Чтобы остановить беглеца, по машине был открыт огонь. Пуля попала прямо в парня.

- В настоящее время пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Решается вопрос об избрании в отношении парня меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по краю.

О состоянии и травмах пострадавших не сообщается. Уголовное дело заведено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Следователям предстоит выяснить, почему парень так запаниковал во время обычной проверки документов.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия. Парню грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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