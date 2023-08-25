Под суд за шотландский поцелуй: мужчина лбом раздробил нос подростку в Хабаровском крае

Взрослый мужчина сломал нос подростку ударом лба Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сельские разборки с подростками довели 30-летнего жителя района имени Лазо до суда. Взрослый мужчина сломал нос парню, ударив того головой в лицо. Причиной конфликта стала стычка с представительницей прекрасного пола и по совместительству сожительницей нападавшего.

Как стало известно редакции «КП» - Хабаровск», конфликт произошел рядом с магазином в селе Киинск, на улице Почтовой. По одной из версий, в марте в магазин пришла сожительница осужденного вместе со своей матерью, чтобы купить алкогольные напитки.

Тогда между группой подростков и женщиной произошла ссора, и потерпевший стал ее толкать. На помощь к своей возлюбленной пришел сожитель и, что называется, взял парня на Одессу. Он с силой ударил его лбом в нос и сломал кости.

По другой версии, которую озвучили друзья пострадавшего парня, подросток не толкал женщину и даже не отвечал на ее замечания в их адрес, но все равно получил телесные повреждения от мужчины.

Тем не менее дело дошло до суда, у парня диагностировали закрытый перелом костей носа со смещением отломков и образованием гематомы в области глаза. 30-летнего мужчину признали виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью 16-летнего подростка.

- Он признан виновным по части первой статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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