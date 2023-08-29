Рыба - доступная, цены - символические

Ольга Булкова с главой Охотского района Максимом Климовым и руководителями предприятий, входящих в Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз

Бывает, ведь справедливость и уважение к людям - приоритет рыбопромышленников, чьи предприятия входят в Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз, возглавляемый председателем Ольгой Булковой.

Наглядное подтверждение народной политики, проводимой союзом - стоимость рыбной продукции в рамках проекта «Доступная рыба- 2023».

В Охотском районе дорогостоящие виды лососевых - кета и кижуч - местным жителям были предложены по 200 рублей за хвост, а горбуша, голец и кунджа - по 100 рублей за хвост.

Ну а так как средний вес одной кеты или кижуча составляет около пяти килограммов, причем не сортированных на самок и самцов, получается, что в пересчете на него один килограмм рыбы стоит… 50 рублей. Представить такое в наше время просто невозможно.

- Считаем нашей задачей обеспечить доступной рыбной продукцией не только жителей крупных городов Хабаровского края, но и население удаленных северных районов, где она и вылавливается. Это справедливо, - заявила «КП» Ольга Булкова.

Ярмарки и выездная торговля прошли в Охотске, селе Булгин, поселках Аэропорт, Морской и Новое Устье. Люди с радостью делали покупки, отмечая, что символические цены не изменились с прошлого года.

Как вы понимаете, такой стоимости на рыбу нигде в мире не существует, ведь только одна себестоимость ценных пород рыб в пять раз выше. А на нее по законам экономики еще «падают» затраты на доставку и торговая надбавка.

Все это рыбопромышленники оставляют, как говорится, за кадром, вынося в публичное поле главное - у людей, живущих в рыбном регионе, должна быть возможность купить продукцию по ценам, сохраняющим семейные бюджеты. Причем ради земляков рыбаки на свои плечи берут еще и издержки, связанные с инфляцией, удорожанием топлива, прочими расходами, к которым чугунным весом добавились и санкции. Иностранное судовое оборудование, аналогов которому нет в России, взлетело в цене космически.

Но, подчеркнем еще раз, все это не повлияло ни на само существование проекта «Доступная рыба», ни на стоимость продукции, ни на широту ассортимента, состоящего из охлажденной, мороженой рыбы и рыбной продукции.

Впервые была представлена и продукция глубокой переработки - соленая и копченая, производитель ООО «Востокинвест» все сделал по собственной рецептуре.

Проект «Доступная рыба- 2023» в Охотском районе Хабаровского края

Наши корреспонденты, освещавшие проект «Доступная рыба» в Охотском районе, были приятно удивлены еще одним поистине народным решением от Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза. Покупатели могли взять по 25 килограммов кеты или кижуча, или их вместе, а также еще и горбушу, и голец, и камбалу, и сельдь без ограничения объема.

Ольга Булкова пояснила, что такая цифра выбрана неслучайно:

- По данным Росстата, потребление рыбы на душу населения в России по итогам 2021 года составило 21,7 килограмма. Мы с руководителями предприятий нашего союза хотим, чтобы рыбный рацион жителей края рос, поэтому и предоставили возможность северянам купить по самым доступным ценам нашей продукции больше, чем говорит статистика.

Лидер Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, как отмечают наши корреспонденты, принимала личное участие в ярмарках на Крайнем Севере вместе с руководителями предприятий, входящих в это объединение. Несмотря на нагрузку на сложной лососевой путине Ольга Николаевна и ее коллеги общались с жителями, помогали им выбирать рыбку. Было видно, что делали они это с удовольствием. «КП» убедилась, что не ради красного словца в Союзе говорят, что рыбаки работают для людей.

«Комсомолка» от имени своих читателей благодарит комитет рыбного хозяйства правительства региона, предприятия Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза - рыболовецкую артель «ИНЯ», ООО «Востокинвест», рыболовецкий колхоз имени Ленина, ООО «РПК «Кухтуй», ООО «ПКФ «Ларга», ООО «РПК «Охотский» и председателя союза Ольгу Булкову за поддержку земляков!

Рыбаки берут на себя еще и гуманитарную миссию по безвозмездной передаче рыбной продукции

- Не могу не отметить, что успеху проекта «Доступная рыба» способствует плотное и плодотворное взаимодействие нас, рыбаков, с властью и общественностью, - подчеркнула Ольга Булкова.

Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре тоже включились в народный проект. Свежемороженая вкусная охотская камбала в магазинах столицы края и промышленной столицы региона будет стоить не дороже 62 рублей за килограмм.

- Сколько бы ни длился проект «Доступная рыба», предприятия Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза всегда будут принимать в нем участие, - подтвердила «КП» лидер старейшего отраслевого объединения региона, председатель Общественного совета при комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края.

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