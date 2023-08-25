На Хабаровский край надвигается циклон, из-за которого объявлено штормовое предупреждение Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Хабаровский край надвигается циклон, из-за которого объявлено штормовое предупреждение. Часть региона будут заливать дожди и ливни, усилится ветер. Продлиться это не долго, но следом придет похолодание.

ПРОГНОЗ ГИДРОМЕТЦЕНТРА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 26-27 АВГУСТА

Погода на выходных в Хабаровском крае сильно испортится 26 августа. На регион выйдет южный циклон, который принесет с собой дожди, местами сильные. Больше всего достанется югу и части центра края. Осадки обрушатся на Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Советско-Гаванский, Ванинский районы и город Комсомольск-на-Амуре. Кратковременные дожди и ливни пройдут и на севере региона.

Циклон в Хабаровском крае 16 августа будет сопровождаться усилением ветра. Местами порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Ночные температуры будут в районе +10+17 градусов, на юге - +19+24 градуса. Днем столбики термометров покажут +16+22 градуса.

Дожди в Хабаровском крае пойдут на прекращение 27 августа. Местами ожидаются кратковременные осадки, на севере без существенных. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет около +7+14 градусов. Днем воздух прогреется до +17+23 градусов.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ХАБАРОВСКЕ 26-27 АВГУСТА

Погода в Хабаровске на выходных 26-27 августа будет неустойчивой. В субботу ночью пройдут сильные дожди, днем ожидаются кратковременные осадки. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18 градусов. Днем столбики термометров доберутся до отметок +19+21 градус.

- Прогноз в Хабаровске 26-27 августа в воскресенье говорит о том, что в городе будет без существенных осадков. Сохраняется северный ветер 7-12 метров в секунду. Ночной фон температур - от +12 до +14 градусов. Днем будет +18+20 градусов, - сообщила «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Прохладная погода в Хабаровске сохранится и в понедельник, 28 августа. После холод отступит и ситуация выправится. Прогноз еще будет уточняться.

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